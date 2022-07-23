 Після резонансу в ЗМІ YouTube повернув видалену антивоєнну серію ″Масяні″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Після резонансу в ЗМІ YouTube повернув видалену антивоєнну серію "Масяні"

За словами автора мультика Олега Куваєва, ролик, що набрав чотири мільйона переглядів, видалили після скарги користувача, який стверджував, що Ісаакіївський собор у серії змалювали з його фотографії.

Кадр з мультику Масяня Олега Куваєва

Кадр з мультику "Масяня" Олега Куваєва

Відеохостинг YouTube видалив останню, антивоєнну серію знаменитого мультсеріалу "Масяня", в якій ішлося про захоплення "Санкт-Марієнбурга". Про це повідомив його автор Олег Куваєв у Facebook у суботу, 23 липня.

Рішення ухвалили після скарги користувача, який заявив про свій копірайт на зображення Ісаакіївського собору. "Поскаржився, мовляв картинка змальована з його особистої фотографії. Хоча там має місце просто фронтальний вигляд Ісаакія. Будь-хто, хто його фотографував, може так поскаржитися", - написав мультиплікатор.

Він визнав, що використав під час створення цієї серії фотографії Ісаакіївського собору з інтернету, заявивши, що в цьому немає жодних порушень. При цьому Куваєв зазначив, що YouTube не заблокував чи тимчасово перекрив доступ до ролика, а взагалі його видалив. "Рашисти знайшли вихід на ютубівців, інакше це не пояснити", - написав він. 

Через три з половиною години Куваєв повідомив, що YouTube повернув ролик. "Величезне дякую всім за піднятий шум! Тому так швидко", - написав він у Facebook.

162-й епізод "Масяні" був підписаний такими словами: "Емпатія - головне людське почуття. Здатність співпереживати. Здатність поставити себе на місце іншого. Цей мульт адресований тим, хто за якоюсь жахливою помилкою підтримує російсько-українську війну".

В ньому йшлося про вигаданий напад Китаю на "Санкт-Марієнбург" і, зокрема, руйнування авіаударом Ісаакіївського собору. На прикладі російської "північної столиці" в мультику розповідалася доля українського Маріуполя. Ролик мав на YouTube чотири мільйона переглядів. 

Дивитись відео 13:57

Автор Масяні про "хороших" росіян і війну в Україні (22.07.2022)

Реклама

Докладно

Найновітніша модифікація німецького танка Леопард 2

Примара "Леопардів": Україні дадуть німецькі танки?

У Німеччині говорять про прямі поставки важкої зброї Україні. Найчастіше ЗМІ і політики згадують про танк "Леопард".  

В Україні з'явиться нова форма трудових відносин - договір з нефіксованим робочим часом

Ринок праці в Україні: фріланс виходить з "тіні"?

В Україні унормували фріланс як форму трудових відносин. Що зміниться тепер для роботодавців і фрілансерів?  