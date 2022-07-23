Після резонансу в ЗМІ YouTube повернув видалену антивоєнну серію "Масяні"

Відеохостинг YouTube видалив останню, антивоєнну серію знаменитого мультсеріалу "Масяня", в якій ішлося про захоплення "Санкт-Марієнбурга". Про це повідомив його автор Олег Куваєв у Facebook у суботу, 23 липня.

Рішення ухвалили після скарги користувача, який заявив про свій копірайт на зображення Ісаакіївського собору. "Поскаржився, мовляв картинка змальована з його особистої фотографії. Хоча там має місце просто фронтальний вигляд Ісаакія. Будь-хто, хто його фотографував, може так поскаржитися", - написав мультиплікатор.

Він визнав, що використав під час створення цієї серії фотографії Ісаакіївського собору з інтернету, заявивши, що в цьому немає жодних порушень. При цьому Куваєв зазначив, що YouTube не заблокував чи тимчасово перекрив доступ до ролика, а взагалі його видалив. "Рашисти знайшли вихід на ютубівців, інакше це не пояснити", - написав він.



Через три з половиною години Куваєв повідомив, що YouTube повернув ролик. "Величезне дякую всім за піднятий шум! Тому так швидко", - написав він у Facebook.

162-й епізод "Масяні" був підписаний такими словами: "Емпатія - головне людське почуття. Здатність співпереживати. Здатність поставити себе на місце іншого. Цей мульт адресований тим, хто за якоюсь жахливою помилкою підтримує російсько-українську війну".

В ньому йшлося про вигаданий напад Китаю на "Санкт-Марієнбург" і, зокрема, руйнування авіаударом Ісаакіївського собору. На прикладі російської "північної столиці" в мультику розповідалася доля українського Маріуполя. Ролик мав на YouTube чотири мільйона переглядів.