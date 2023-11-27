Звинувачення в антисемітизмі: Ілон Маск летить до Ізраїлю

Візит Ілона Маска до Ізраїлю підтвердила адміністрація президента Іцхака Герцога. Маска раніше критикували у зв'язку з антисемітськими постами у соцмережі Х.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог у понеділок, 27 листопада, зустрінеться в Єрусалимі з американським мільярдером, власником соцмережі Х (колишній Twitter) Ілоном Маском, пише The Times of Israel із посиланням на офіс глави держави. Маск після низки звинувачень в антисемітизмі вирішив відвідати Ізраїль, який продовжує війну з терористичним ісламістським угрупуванням ХАМАС.

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Як повідомляється, у розмові з американським бізнесменом Герцог має намір наголосити на "необхідності заходів щодо боротьби зі зростанням антисемітизму в інтернеті". Очікується, що до зустрічі також приєднаються члени родин деяких заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу у Секторі Гази.

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В останні тижні Маск наразився на різку критику через скандали навколо постів антисемітського та нацистського змісту на платформі Х. Зокрема, він підтримав допис прихильника конспірологічної теорії, який звинувачував єврейські спільноти у поширенні "ненависті до білих людей", а також стверджував, що Антидифамаційна ліга - американська єврейська НУО, що бореться з антисемітизмом, - нібито "де-факто пропагує антибілий расизм, антиазіатський расизм чи будь-який расизм".

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Крім того, некомерційна організація Media Matters звернула увагу на рекламу компаній Apple, Oracle і IBM, що відображалася в X поряд з постами, що вихваляють Гітлера та нацизм. Як наслідок ці та деякі інші компанії вирішили призупинити розміщення своєї реклами в соцмережі Маска.

У відповідь Маск пообіцяв віддати кошти від реклами в X Ізраїлю та Газі.