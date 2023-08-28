Після війни в Україні можуть розмістити війська ЄС - генерал

Після закінчення війни, яку Росія розв'язала проти України, у країні можуть бути розміщені військові з ЄС. Таку думку висловив у розмові з виданням Die Welt глава Військового комітету ЄС, генерал Роберт Бріґер (Robert Brieger). "Я цілком можу собі уявити, що поточна підготовка українських військових з боку ЄС буде продовжена після запланованого на зараз дворічного періоду, а потім розширена в належний час", - цитує Бріґера видання у понеділок, 28 серпня.

"Після завершення конфлікту Україна потребуватиме допомоги у розмінуванні та у відновленні сил - армійських та збройових", - додав генерал. Тому було б доцільно, "якщо б військові з Європейського Союзу підтримали Україну в розмінуванні, у розвитку сучасної культури збройних сил, у навчанні на сучасних озброєннях та актуальним стратегіям національної оборони", - сказав Бріґер. Це "реалістичний варіант", - наголосив генерал.

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За словами Бріґера, цього року ЄС досягне своєї цілі - навчить 30 тисяч українських солдатів. "Це вдвічі більше, ніж планувалось спочатку", - додав він.

Військовий комітет ЄС об'єднує начальників генеральних штабів 27 країн-членів Євросоюзу. Він керує всією військовою діяльністю у межах ЄС, зокрема плануванням та виконанням військових місій та операцій у рамках Спільної політики безпеки та оборони (CSDP).

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