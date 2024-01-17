Після вибуху: в РФ на Ростовщині спалахнув поліефірний завод

Щонайменше 10 осіб постраждали внаслідок вибуху та пожежі на "Шахтинському поліефірному заводі", повідомив губернатор Ростовської області РФ. Причини спалаху поки невідомі.

У Ростовській області РФ у середу, 17 січня, сталася велика пожежа на "Шахтинському поліефірному заводі. Як повідомив губернатор Василь Голубєв у Telegram, після вибуху, повідомлення про який надійшли об 11:30, загорівся цех з виробництва текстильних матеріалів.

Загоряння сталося на площі до тисячі квадратних метрів. За останніми даними, внаслідок пожежі постраждали 10 осіб, шістьох з яких направили до лікарень з опіками та різними травмами.

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Як стверджує Голубєв, інформація, яка надійшла раніше, про удар безпілотника по заводу в Шахтах "не підтвердилася, оскільки військові повідомили, що протиповітряна оборона в цей час не працювала".

При цьому очевидці наполягають, що перед пожежею чули вибух, а в небі над заводом було видно інверсійний слід.

Завод поліефірного штапельного волокна в Шахтах відкрили влітку 2023 року. Він належить компанії "Авангард", основним видом діяльності якої є виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів.

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