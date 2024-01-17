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ЕкономікаРосійська Федерація

Після вибуху: в РФ на Ростовщині спалахнув поліефірний завод

Сергій Гуща
17 січня 2024 р.

Щонайменше 10 осіб постраждали внаслідок вибуху та пожежі на "Шахтинському поліефірному заводі", повідомив губернатор Ростовської області РФ. Причини спалаху поки невідомі.

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Наслідки пожежі на заводі в місті Шахти
Наслідки пожежі на заводі в місті ШахтиФото: Russian Emergencies Ministry/dpa/picture alliance

У Ростовській області РФ у середу, 17 січня, сталася велика пожежа на "Шахтинському поліефірному заводі. Як повідомив губернатор Василь Голубєв у Telegram, після вибуху, повідомлення про який надійшли об 11:30, загорівся цех з виробництва текстильних матеріалів.

Загоряння сталося на площі до тисячі квадратних метрів. За останніми даними, внаслідок пожежі постраждали 10 осіб, шістьох з яких направили до лікарень з опіками та різними травмами.

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Як стверджує Голубєв, інформація, яка надійшла раніше, про удар безпілотника по заводу в Шахтах "не підтвердилася, оскільки військові повідомили, що протиповітряна оборона в цей час не працювала".

При цьому очевидці наполягають, що перед пожежею чули вибух, а в небі над заводом було видно інверсійний слід.

Завод поліефірного штапельного волокна в Шахтах відкрили влітку 2023 року. Він належить компанії "Авангард", основним видом діяльності якої є виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів.

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