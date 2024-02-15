РФ заявила про "відповідь України" у Бєлгороді - з жертвами

Після масованого ракетного удару по Україні російська влада заявила про удар у відповідь з РССЗВ "Вампір" по Бєлгороду, через що є загиблі та поранені, зокрема діти. Українська влада не коментувала інформацію.

Міністерство оборони РФ заявило, що в четвер, 15 лютого, близько 12:30 за місцевим часом (13:30 за українським) Україна атакувала російську територію з чеської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire, але всі 14 снарядів протиповітряна оборона (ППО) знешкодила над Бєлгородською областю.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков каже, що в Бєлгороді загинули п'ятеро осіб, зокрема дитина, а 18 дістали поранення, в тому числі п'ять дітей.

За його словами, в місті пошкоджена територія одного з промислових підприємств, п'ять багатоквартирних будинків, сім приватних домоволодінь, п'ять автомобілів і магазин. За даними російських ЗМІ, одна з ракет влучила в торговельний центр "Магнит".

У міністерстві закордонних справ РФ заявили про "акт тероризму" та ініціювали розгляд цього питання на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Українська влада не коментувала цю інформацію. Їй передував масований ракетний удар РФ по українських містах.

Після попередньої масованої атаки Росія також повідомляла про відповідь по Бєлгороду. А наприкінці грудня, після того як РФ випустила по Україні понад 150 ракет і дронів, чим вбила понад 50 і поранила 160 людей (30 загиблих і стільки ж поранених було в Києві), у центрі Бєлгорода загинули понад 20 осіб, більше сотні постраждали. Тоді Росія теж зібрала Радбез ООН, але там їй нагадали, хто розпочав війну