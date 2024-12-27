Трагедія в Магдебурзі: ультраправі погрожують мігрантам

Після трагедії на різдвяному ярмарку в Магдебурзі почастішали випадки расистських погроз та атак на мігрантів. Оглядачі попереджають про інструменталізацію трагедії ультраправими.

Талеб А., громадянин Саудівської Аравії, який наїхав автомобілем на відвідувачів різдвяного ярмарку в Магдебурзі, виступав проти "ісламізації Європи" та симпатизував ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Але це не заважає прихильникам правоекстремістських поглядів розпалювати ненависть до мігрантів після трагедії, що сталася 20 грудня в столиці федеральної землі Саксонія-Ангальт.

У цьому парадокс ситуації, зазначив дослідник радикалізму Ганс Ґольденбаум (Hans Goldenbaum) із центру із запобігання насильству Salam в ефірі радіостанції Mitteldeutscher Rundfunk у Саксонії-Ангальт. "Це показує силу правоекстремістського дискурсу і те, наскільки він несприйнятливий до реальності", - констатує експерт.

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Штовхання та образи мігрантів

"Ніколи раніше я не стикався з такою ворожою і загрозливою атмосферою", - розповів центру Salam студент факультету автомобільної техніки в Магдебурзі. Організація відзначає значне збільшення кількості інцидентів проти людей, яких праві екстремісти ідентифікують як іноземців.

На демонстраціях у Магдебурзі закликали висилати мігрантів із ФРН Фото: Christian Mang/REUTERS

"Ймовірних мігрантів на вулицях називають "терористами", "злочинцями" і "зграями", іноді штовхають і плюють у них", - йдеться у звіті Salam. Доходить до того, що мігранти попереджають один одного про небезпеку в групах WhatsApp та у Facebook і радять уникати громадських місць.

Загальнонаціональна мобілізація правих екстремістів

Після нападу минулої п'ятниці правоекстремістські та неонацистські партії, об'єднання та окремі прихильники ультраправих поглядів мобілізуються по всій країні. Вони закликають до масової депортації іноземців із Німеччини. Сотні неонацистів зібралися на ультраправу демонстрацію в Магдебурзі минулої неділі. Там же було скоєно напади на журналістів.

Одним з промовців на заході був Торстен Гайзе (Thorsten Heise). У цього неонацистського активіста за плечима вже кілька судимостей. Зокрема, одного разу він намагався збити біженця на своєму автомобілі. На відео із заходу видно, як Гайзе закликає учасників долучатися до різного роду об'єднань, пожежних бригад та органів влади.

Кандидатка в канцлери від АдН Аліс Вайдель на демонстрації в Магдебурзі 23 грудня Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Журналісти і свідки повідомляють, що після цього учасники вигукували гасло штурмових загонів націонал-соціалістів за Адольфа Гітлера. У Німеччині використання цього гасла є кримінальним злочином.

У понеділок після нападу в Магдебурзі партія АдН організувала в цьому місті мітинг на площі біля собору, а після - жалобний марш, у якому брали участь кілька тисяч осіб. У марші поряд із лідерами партії, пересічними громадянами та молоддю пройшли численні праві екстремісти з середовища хуліганів. Їх легко було впізнати за масками, татуюваннями та одягом.

Під час виступу на мітингу співголови АдН і кандидатки в канцлери від цієї партії Аліс Вайдель (Alice Weidel) натовп неодноразово скандував: "Висилати, висилати!". Потім молоді учасники пройшли вулицями, нападали на фотографів, вигукували правоекстремістські гасла і провокували поліцейських, які їх супроводжували, на сутички. На захід пам'яті про жертв трагедії це не було схоже.

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Жителі Магдербурга не хочуть інструменталізації

Експерт із правого екстремізму з Магдебурга Давид Бегріх (David Begrich) з організації Miteinander вважає, що напад у Магдебурзі й надалі використовуватимуть у політичних цілях.

В інтерв'ю DW Бегріх розкритикував акцію на кшталт тієї, що організувала АдН. Невдовзі після атаки, внаслідок якої загинули п'ятеро людей і понад 200 дістали поранення, у центрі уваги мають бути жертви і постраждалі. "Я бачу, що в Магдебурзі панує велике здивування і шок. Цей напад залишив глибоку рану у жителів міста. Це торкнулося і мене особисто: серед постраждалих є колеги моєї дружини".Опрацювання трагедії має відбуватися пізніше. "Самі жителі міста не хочуть ніякої її інструменталізації", - підкреслює він.