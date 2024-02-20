Після смерті Навального Путін підвищив заступника глави ФСИН

Заступник глави Федеральної служби виконання покарань, за даними ЗМІ, особисто давав накази щодо обмеження прав російського опозиціонера в колонії. У міжнародному розслідуванні Кремль відмовив. Тіло досі ніхто не бачив.

Президент Росії Володимир Путін підвищив у званні першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань (російською - ФСИН) РФ Валерія Бояринєва. Указ про присвоєння тому звання генерал-полковника внутрішньої служби був підписаний 19 лютого - через три дні після смерті російського опозиціонера Олексія Навального в колонії.

Як пише російський розслідувальний проєкт, зареєстрований у Латвії, "Важные истории", Валерій Бояринєв особисто віддавав накази щодо обмеження прав Навального в колонії. Так, на засіданні суду в липні 2023 року з'ясувалося, що генерал надіслав колонії, де утримували Навального, розпорядження обмежити суму, яку той може витрачати на їжу.

Цим же указом Путін присвоїв нові звання й іншим керівникам ФСИН: заступник директора Олександр Розін став генерал-лейтенантом, а начальники управління справами і кадрів Дмитро Шароватов і Олександр Федоров - генерал-майорами. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, нові звання є "звичайним процесом ротації та просування по службі".

За два дні до смерті Навального, 14 лютого, стало відомо, що його 27-й раз відправили в штрафний ізолятор. Загалом він мав провести там 308 днів. Наприкінці 2022 року Навальний повідомляв у соціальних мережах, що кожні 10 діб у штрафних ізоляторах втрачає по 3,5 кілограма ваги.

Кремль відмовив у міжнародному розслідуванні смерті Навального

На брифінгу у вівторок, 20 лютого, Пєсков заявив, що Кремль не реагуватиме на вимоги Європейського Союзу та Великої сімки провести незалежне міжнародне розслідування смерті Навального. "Ми не сприймаємо такі вимоги взагалі, тим більше від (верховного представника ЄС з закордонної та безпекової політики Жозепа) Борреля", - сказав він.

Нагадаємо, тіло Навального не показують і не віддають родині політика п'ятий день.

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