Cкарги курсантів: главу академії сухопутних військ звільнять

Міністерство оборони України готує звільнення начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк у Верховній Раді під час години запитань до уряду в п'ятницю, 6 грудня.

"Що стосується Ткачука, рішення щодо нього вже ухвалене. Він у найкоротший час буде звільнений", - цитує його "Громадське ". Цю інформацію підтвердила й заступниця голови тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства в міноборони Юлія Яцик.

Скандал навколо академії сухопутних військ

На початку травня 21-річний курсант Олександр Попович заявив, що його відрахували з академії нібито через активну позицію - він скаржився на порушення прав курсантів, зокрема, на умови звільнення за межі академії та цькування.

Попович стверджував, що під час навчання він та інші курсанти не могли отримати звільнення за межі академії у вихідні та святкові дні. За його словами, таке право мали лише курсанти, які були одружені, мали опікунство, батьків, що приходили до них на контрольно-пропускний пункт, або ж привілейовані курсанти, у яких був дозвіл на проживання за межами навчального закладу.

Зрештою курсанти звернулися до тимчасової слідчої комісії Ради з питань порушення прав військовослужбовців. Коли керівництво академії дізналося про це колективне звернення, начальник курсу ініціював службове розслідування щодо Поповича за вихід зі строю за статтею 402 Кримінального кодексу ("непокора"), яка передбачає до 10 років ув'язнення. Але Державне бюро розслідувань встановило, що непокори з боку курсанта не було.

Пізніше вчена рада факультету вирішила відрахувати Поповича, а його, як мобілізованого, перевели до навчального центру, підконтрольного академії. У відповідь Попович подав на навчальний заклад до суду.