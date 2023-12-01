Корупція в Держзв'язку: новим главою призначили військового

Командир ударної роти дронів Юрій Мироненко замінив на посаді глави Держспецзв'язку Юрія Щиголя, якого підозрюють у заволодінні понад 62 мільйонами гривень.

Кабінет міністрів України призначив у п'ятницю, 1 грудня, командира ударної роти дронів Юрія Мироненка на посаду нового голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Як повідомляється на сайті Держспецзв'язку, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров вже дав йому завдання провести аудит роботи служби.

За словами Мироненка, вже найближчим часом він представить план розвитку служби.

Хто такий Юрій Мироненко

Мироненко здобув бакалаврський ступень в менеджменті та магістерський у міжнародній економіці в Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая. Він має досвід роботи у банківській та фінансовій сферах, а також в приватних компаніях на управлінських посадах. У 2014 році він очолив неурядовий аналітичний центр Інститут суспільно-економічних досліджень, а у 2016-2023 роках був головою його правління.

У 2019 році Мироненко уклав контракт і долучився до територіальної оборони. З початку повномасштабної війни Росії проти України брав участь в обороні Києва у складі 112 бригади тероборони. Пізніше обійняв посаду заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади, а згодом очолив відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади. До призначення в Держспецзв'язку був командиром ударної роти дронів, яка працює на Запорізькому напрямку.

Корупція в Держспецзв'язку

20 листопада на тлі звинувачень в корупції звільнили голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. Їм вручили підозри у заволодінні понад 62 мільйонами гривень державних коштів.

Держспецзв'язку забезпечує функціонування та розвиток державної системи урядового зв'язку та національної системи конфіденційного зв'язку. Служба формує та реалізовує державну політику в сферах криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, протидії агресії у кіберпросторі тощо.