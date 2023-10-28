Після заяв Ердогана Ізраїль відкликав дипломатів з Туреччини

Ізраїль відкликає своїх дипломатичних представників з Туреччини, щоб "провести переоцінку відносин" з країною. Про це заявив у суботу, 28 жовтня, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

"Зважаючи на серйозні заяви з боку Туреччини, я розпорядився повернути наших дипломатів, щоб провести переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин", - написав Коен у соцемережі X.

Звинувачення Ердогана

28 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у Стамбулі мітинг на підтримку палестинців. Перед кількома сотнями тисяч людей він звинуватив західні держави у "різанині" палестинців в Газі. "Різанина в Секторі Гази - це повністю справа рук Заходу", - цитує Ердогана турецьке видання Anadolu . При цьому він нагадв, що "Газа була частиною територій Туреччини" (місто до 1917 року перебувало у складі Османської імперії. - Ред.), "яку ми вважали невіддільною".

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За словами Ердогана, ті, хто проливав "крокодилячі сльози" за мирними мешканцями, вбитими під час війни РФ проти України, сьогодні "мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у Секторі Гази". "Ви плачете за загиблими в Україні, але хто ці немовлята, які загинули в Газі? Чому ви мовчите?", - заявив Ердоган.

При цьому він стверджує, що Ізраїль - лише "пішак у регіоні, який буде принесений у жертву, коли настане час". При цьому Ердоган назвав Ізраїль "окупантом" та "організацією". "Захід вам винен, але Туреччина вам не винна. Ось чому ми говоримо так вільно. Ердоган каже так, тому що Туреччина вам нічого не винна", - цитує Ердогана турецьке видання Anadolu. Також турецький лідер пообіцяв оголосити Ізраїль воєнним злочинцем.