Після обвалу стелі в школі: Київ проведе ревізію укриттів

Після того як в укритті однієї зі столичних шкіл обвалилась стеля під час повітряної тривоги КМВА доручила знову перевірити всі сховища, зокрема стан інженерних мереж.

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко доручив перевірити до 29 грудня всі підземні укриття в столиці.

"Аварія в шкільному укритті Солом'янського району не має повторитися. Тому я, як начальник Київської міської військової адміністрації, підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів", - цитує Попка КМВА в суботу, 23 грудня.

За його словами, в усіх районах Києва вже створили комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки безпечності укриттів, зокрема стану інженерних мереж.

У шкільному укритті обвалилася стеля під час тривоги

Під час повітряної тривоги 22 грудня в шкільному укритті в Солом'янському районі Києва обвалилася стеля. За даними КМВА, аварія сталася через зрив вентиля батареї опалення. Ніхто з дітей не постраждав.

Після інциденту міністерство з питань стратегічних галузей промисловості доручило КМВА провести службову перевірку по факту події в укритті школи, а також проінспектувати до кінця року стан інженерних мереж в усіх укриттях Києва.

Перевірку укриттів уже проводили влітку

В Україні вже відбулася масштабна ревізія укриттів, яку розпочали в червні після того як у Києві від ракетного удару РФ троє людей загинули біля зачиненого укриття. За результатами перевірки, загалом 24 відсотки укриттів виявились непридатними до використання, дев'ять відсотків - зачиненими. В Києві непридатні 35 відсотків укриттів, зачинені - менше відсотка.

За даними КМВА станом на початок навчального року, укриття є в 417 з 420 столичних шкіл. До них пускають не тільки учнів, але й всіх охочих.

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