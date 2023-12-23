Після обвалу стелі в школі: Київ проведе ревізію укриттів
Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко доручив перевірити до 29 грудня всі підземні укриття в столиці.
"Аварія в шкільному укритті Солом'янського району не має повторитися. Тому я, як начальник Київської міської військової адміністрації, підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів", - цитує Попка КМВА в суботу, 23 грудня.
За його словами, в усіх районах Києва вже створили комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки безпечності укриттів, зокрема стану інженерних мереж.
У шкільному укритті обвалилася стеля під час тривоги
Під час повітряної тривоги 22 грудня в шкільному укритті в Солом'янському районі Києва обвалилася стеля. За даними КМВА, аварія сталася через зрив вентиля батареї опалення. Ніхто з дітей не постраждав.
Після інциденту міністерство з питань стратегічних галузей промисловості доручило КМВА провести службову перевірку по факту події в укритті школи, а також проінспектувати до кінця року стан інженерних мереж в усіх укриттях Києва.
Перевірку укриттів уже проводили влітку
В Україні вже відбулася масштабна ревізія укриттів, яку розпочали в червні після того як у Києві від ракетного удару РФ троє людей загинули біля зачиненого укриття. За результатами перевірки, загалом 24 відсотки укриттів виявились непридатними до використання, дев'ять відсотків - зачиненими. В Києві непридатні 35 відсотків укриттів, зачинені - менше відсотка.
За даними КМВА станом на початок навчального року, укриття є в 417 з 420 столичних шкіл. До них пускають не тільки учнів, але й всіх охочих.
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