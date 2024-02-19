Зеленський відвідав передову на Куп'янському напрямку

Президент України Володимир Зеленський, який 17 лютого брав особисту участь у Мюнхенській конференції з безпеки, 19 лютого відвідав передові позиції Збройних сил України на Куп'янському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський, який 17 лютого брав особисту участь у Мюнхенській конференції з безпеки, у понеділок, 19 лютого, відвідав передові позиції Збройних сил України (ЗСУ) на Куп'янському напрямку.

"Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Харківщину побував у батальйонному командному пункті 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп'янська", - ідеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті президента.

Зазначено, що Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту, взаємодію із суміжними підрозділами ЗСУ, а також про досвід застосування безпілотників різних типів у зоні відповідальності бригади й про особливості боротьби з ворожими дронами за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

Окрім цього, президент і командир бригади обговорили окремо забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби військових.

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Між тим командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили п'ять атак військ Росії та закріпилися на нових рубежах оборони.

Водночас на Запорізькому напрямку російська армія, за словами Тарнавського, повернулася "до тактики малих штурмових груп із залученням бронетехніки". Ще напередодні повідомлялось, що спроби наступальних дій росіян на Запоріжжі були відбиті і вони повернулися на попередні позиції. Утім, 19 лютого росіяни 10 разів намагалися атакувати позиції українських військ у районі села Роботине, повідомив Тарнавський.