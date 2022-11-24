Після атаки РФ без електрики залишається 70 відсотків Києва

274-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 24 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 24 листопада (час київський).

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Російські спецслужби готують провокації на території Білорусі у вигляді терактів, які можуть скоїти на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема, на АЕС у місті Островець. Про це йдеться у зверненні до народу Білорусі Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, опублікованому у четвер. Росія має на меті "будь-якими засобами втягнути Білорусь у війну проти України", стверджують у СтратКомі ЗСУ.

Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Угорщина підтримала пакет допомоги ЄС Києву на 18 млрд євро

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Угорщина надасть 187 мільйонів євро фінансової допомоги Україні в рамках пакету допомоги розміром 18 мільярдів євро, який планує виділити Києву Європейська Комісія. Про це йдеться в рішенні уряду Угорщини, опублікованому ввечері у середу, 23 листопада.

"Уряд продовжує брати участь у фінансовій підтримці охопленої війною України, - йдеться у постанові уряду. - Тому він закликає міністра фінансів забезпечити виділення 187 мільйонів євро, які будуть часткою Угорщини в 18 мільярдах євро кредиту від ЄС, що буде надано Україні". Раніше Будапешт погрожував заблокувати новий пакет допомоги ЄС Києву. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на початку листопада заявляв, що його країна "безумовно" не погодиться на цей крок.

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Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак закликав Німеччину розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, запропоновані раніше Польщі. "Після подальших ракетних атак РФ я звернувся до Німеччини з проханням перекинути запропоновані Польщі батареї Patriot в Україну та розмістити їх на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і відключення електроенергії та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - написав Блащак у Twitter ввечері 23 листопада.

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Навмисне приховування цілей війни на тлі невдач російської армії та все більшої кількості жертв посилюють невдоволення серед критично важливих для Кремля електоральних груп, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). На думку експертів, російський президент Володимир Путін не відмовився від головної мети - контролю над Україною, але завуалював цю мету, щоб ввести в оману Захід і примусити до мирних переговорів Київ. Путін послідовно просуває своє переконання в тому, що "Україна - нацистська держава", і її необхідно "денацифікувати". Однак "затуманення цілей війни і спроби риторичного балансування стають дедалі різкішими, потенційно підживлюючи невдоволення в критично важливих виборчих округах", вважають в ISW.

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У Кіровоградській області до електропостачання було підключено об'єкти критичної інфраструктури, Вінницьку область було заживлено, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Кіровоградська область - заживлено. Підключена критична інфраструктура", - написав Тимошенко у Telegram у четвер уранці. "Вінницька область - заживлено", - також написав заступник голови ОПУ.

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У Вашингтоні всерйоз сприймають можливість застосування Росією хімічної зброї у війні проти України, повідомило у середу, 23 листопада, видання Politico з посиланням на кількох представників Білого дому. В адміністрації Байдена вважають, що президент РФ Володимир Путін радше може використати хімічну зброю, ніж ядерну, тому США обговорюють із союзниками необхідність підготовки до такого сценарію. У публікації підкреслюється, що у Пентагону немає даних про безпосередню підготовку хімічних атак російськими військами.

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У Києві повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому планують відновити його в першій половині дня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. 70% відсотків столиці поки залишається без електрики. "Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - йдеться у його повідомленні у соцмережах.

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Після атак РФ на енергоінфраструктуру у Києві зранку частково замість трамваїв на маршрути вийшли автобуси, повідомляє КМДА.

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Україна очікує від США визнання Росії спонсором тероризму

Київ очікує від Вашингтона рішення про визнання РФ державою - спонсором тероризму після того, як таке рішення ухвалив Європарламент. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону. Він уточнив, що статус спонсора тероризму потягне за собою правові наслідки. "Держава, яка носить такий статус, вважається "нерукопотисною" у всьому світі, і будь-хто, хто працює з нею, піддаватиметься найжорстокішим санкціям з боку світової спільноти", - пояснив він. Стефанчук також наголосив на важливості одночасного ухвалення такого рішення на рівні світових парламентів.

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У Радбезі ООН різко засудили російську атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. "Ганебна ескалація", "терор на тлі поразок" - так західні країни схарактеризували останні ракетні удари РФ. "Напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, як і атаки на військові об'єкти, якщо це може завдати шкоди цивільному населенню", - заявила заступниця генсека ООН із політичних питань Розмарі Ді Карло.

Російські ракетні удари вкотре викликають побоювання, що нинішня зима стане катастрофічною для мільйонів українців, яким загрожують кілька місяців "в умовах холодної погоди без опалення, електрики, води та інших основних комунальних послуг", наголосила вона. Заступниця генсека ООН також вказала на небезпеку обстрілів Запорізької АЕС. "Ми, як і раніше, глибоко занепокоєні ситуацією на ЗАЕС. Обстріл станції на вихідних є безрозсудним, - сказала Ді Карло. - Світ не може дозволити собі ядерну катастрофу".

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Протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер.

За минулу добу російські війська завдали 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Так, під час масованого удару по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА "Ланцет". 51 ракету та 5 безпілотників сили оборони України збили.

Також, за даними українських військових, на тимчасово окупованій території АР Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій. Готову продукцію вивозять в напрямку міста Армянськ. А у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області медичному персоналу лікарень окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії "Вагнер", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий.