Після Асада: що буде з базами РФ у Сирії?

Перемога повстанців і втеча із Сирії президента Башара Асада поставили питання про перебування в країні російських військових. Морський пункт у Тартусі найбільш цінний. Замінити його нічим?

Чи позбудеться Росія своїх двох військових баз у Сирії після перемоги там повстанців-ісламістів і втечі президента Башара Асада до РФ? Це питання відкрите, швидке рішення не проглядається, вважають опитані DW експерти. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив у понеділок, 9 грудня, що говорити про це "передчасно". Російські ЗМІ повідомляли, що угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке прийшло на вихідних до влади, гарантувало Москві безпеку військових баз - морської в Тартусі та авіабази в Хмеймімі.

"Поки що помітна робота транспортної авіації в Хмеймімі, але не тою мірою, щоб можна було говорити про повноцінну евакуацію", - каже колишній аналітик із питань безпеки Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel).

Асад і Путін під час зустрічі у Москві, 24 липня 2024 Фото: Valery Sharifulin/AP/picture alliance

Він зазначив, що російські кораблі хоч і вийшли на "маневри" в Середземне море, але перебувають недалеко від Тартуса. "Я думаю, що за лаштунками Росія вестиме переговори про збереження баз", - вважає Ґрессель. - Якби вирішили від них відмовитися, була б евакуація".

Експерт: Морська база в Тартусі важливіша

Росія успадкувала базу флоту в Тартусі, або пункт матеріально-технічного забезпечення (ПМТЗ), як його формально називають, від СРСР. Авіабаза в Хмеймімі з'явилася вже після того, як РФ у 2015 році вступила у війну в Сирії на боці урядових військ Асада. Австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) вважає, що морська база для Росії "стратегічно важливіша", оскільки дає можливість "проектувати силу в Середземному морі".

Російський крейсер "Москва" біля берегів Сирії, квітень 2015-го Фото: Zhang Jiye/Xinhua/IMAGO

Британський політолог Марк Ґалеотті, автор книги "Війни Путіна", вважає, що обидві бази "дуже важливі для російської активності в Середземному морі та Африці". "Цікаво, як швидко вони (Росія) спробували досягти домовленості з "Хайят Тахрір аш-Шам", - каже Галеотті. - Ще днями на саміті в Досі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров називав угруповання "терористами", а вже на вихідних їх стали називати "повстанцями". За його словами, ще до падіння влади Асада тон Москви на адресу повстанців-ісламістів став "набагато ввічливішим".

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Що Москва може запропонувати повстанцям?

"Росія напевно сподівається на угоду з "Хайят Тахрір аш-Шам", - каже Ґалеотті. Але що Москва може їм запропонувати? За його словами, повстанців підтримує Туреччина, але "вони не хочуть бути турецькими проксі, їм знадобляться союзники, якісь відносини". "Росіяни досить цинічні і прагматичні, це може дати "Хайят Тахрір аш-Шам" шанс диверсифікувати залежність від Анкари", - вважає Ґалеотті. У зв'язку з цим він нагадав, що у Москви є не тільки військова присутність, а й тісні економічні зв'язки з Сирією.

Експертка із Близького Сходу в лондонському Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) Бурчу Очелік не впевнена, що повстанці швидко підуть назустріч Москві. "Надзвичайно сумнівно, що "Хайят Тахрір аш-Шам" поспішатиме зі сприйняттям як союзника (президента Володимира) Путіна або дасть зелене світло на довгострокову військову присутність Росії на середземноморському узбережжі Сирії, - каже Очелік. - Особливо на тлі того, що Асад отримав притулок на російській території". Очелік прогнозує довгі переговори, під час яких регіональні актори, Росія та Іран, "спробують скорегувати свою зовнішню політику щодо Сирії".

Куди російські військові підуть із Сирії?

Якщо російським військовим все ж доведеться йти з Сирії, то куди? "Хороших варіантів у них немає", - вважає Марк Ґалеотті. За його словами, за часів Асада Сирія була "клієнтською державою" Росії і сильно залежала від Москви. Іншої такої країни в регіоні немає.

Серед можливих варіантів найчастіше згадується Лівія, де Росія підтримує контакти з генералом Халіфою Хафтаром. На його боці воювали бійці ПВК "Вагнер". У західній пресі були повідомлення про наміри Росії створити військово-морську базу в Лівії. Може йтися про пункт обслуговування в Тобруку, припускає Маркус Райснер.

Генерал Хафтар та заступник міністра оборони РФ Євкуров у Москві, 26 вересня 2023 Фото: General Command of the Libyan National Army/AFP

Марк Ґалеотті вважає, що цей варіант неможливо швидко реалізувати, там немає готової інфраструктури - так само, як і ідею з портом у Судані на узбережжі Червоного моря. Переговори про це ведуться не перший рік.

Що стосується авіабази, то вона, за словами Ґалеотті, потребуватиме контролю території. "Куди б вони не пішли - у Лівію, Малі, Судан - у них не буде такої ситуації, як у Сирії", - упевнений експерт.

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Обмежені наслідки для війни проти України

Нарешті, ще одне обговорюване у світі питання - якщо Росія виведе свої підрозділи з Сирії, що це означатиме для війни РФ проти України? "Якщо відверто - ефектом можна знехтувати", - вважає Ґалеотті. За його словами, кількість сил, які РФ може перекинути з Сирії на український фронт, незначна.

Ґустав Ґрессель зазначає, що з військової точки зору після падіння влади Асада в Сирії "для України хороших новин небагато". За його словами, у Росії "немає можливості і бажання відкрити другий фронт, тоді як війну проти України вона веде всіма засобами". "Від ослаблення Ірану Ізраїлем Україна теж не зможе відчутно виграти", - вважає оглядач. Єдиними відчутними позитивними наслідками для Києва Ґрессель вважає, що "деякі люди на Заході можуть стати сміливішими", а також, що "слабкість Путіна може справити враження на Трампа". Але чи буде так, для нього теж питання відкрите.