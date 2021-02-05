Пішохідні доріжки з пластикового сміття на Вінничині (відео)

Важко уявити, що ще кілька років тому на території заводу було… сміттєзвалище, куди з 80-тих років звозили відходи з понад 30-ти сіл Вінниччини. Коли полігон став переповненим, селяни почали створювати стихійні звалища довкола. За вирішення сміттєвої кризи взялися чотири роки тому, як тільки-но створили Іллінецьку ОТГ. Подробиці - у сюжеті DW:



