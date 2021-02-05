 Пішохідні доріжки з пластикового сміття на Вінничині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.02.2021

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Політика й суспільство

Пішохідні доріжки з пластикового сміття на Вінничині (відео)

У Вінницькій області працюють передові технології: охайне сортування сміття дозволило виробляти з відходів тротуарну плитку. Стало менше бруду і більше асфальтованих доріжок.

Symbolbild Müll Recycling

Важко уявити, що ще кілька років тому на території заводу було… сміттєзвалище, куди з 80-тих років звозили відходи з понад 30-ти сіл Вінниччини. Коли полігон став переповненим, селяни почали створювати стихійні звалища довкола. За вирішення сміттєвої кризи взялися чотири роки тому, як тільки-но створили Іллінецьку ОТГ. Подробиці - у сюжеті DW:  


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Symbolbild Müll Recycling

Пішохідні доріжки з пластикового сміття на Вінничині (відео)

Охайне сортування сміття дозволило Іллінцям на Вінничині виробляти з відходів тротуарну плитку.  

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