 Pink хоче заплатити штраф за гандболісток, яких покарали за виступ у шортах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2021

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Новини

Pink хоче заплатити штраф за гандболісток, яких покарали за виступ у шортах

Європейська федерація гандболу оштрафувала норвезьку жіночу збірну з пляжного гандболу за виступ у шортах замість бікіні. Pink готова оплатити штраф та вважає, що тепер треба оштрафувати саму федерацію за сексизм.

Норвезькі гандболістки

Норвезькі гандболістки в формі, що спровокувала штраф

Співачка Pink у понеділок, 26 липня, висловила підтримку жіночій збірній Норвегії з пляжного гандболу, яку на чемпіонаті Європи оштрафували за відмову грати в бікіні. Вона також вирішила заплатити за них штраф.

"Я дуже пишаюся норвезькою жіночою командою з пляжного гандболу за протест проти дуже сексистських правил щодо їхньої "уніформи". Європейська федерація гандболу повинна бути оштрафована за сексизм. Молодці, дами. Я із задоволенням заплачу за вас ваші штрафи. Так тримати", - написала Pink у Twitter. 

Під час Чемпіонату Європи з пляжного гандболу, який проходить зараз у Болгарії, жіноча збірна з Норвегії виступила в спортивних шортах замість бікіні. Через це дисциплінарний комітет Європейської федерації гандболу оштрафував норвезьку команду на 1,5 тисячі євро.

Тим часом німецькі гімнастки виступили на Олімпійських іграх у Токіо в комбінезонах, що закривають ноги. Таким чином вони висловлюють протест сексуалізації їхнього виду спорту. 

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