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Майже половину рейсів авіакомпанії Eurowings в понеділок скасують через страйк.Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Пілоти німецької Eurowings оголосили триденний страйк

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
1 год. тому

Через страйк у Німеччині буде анульовано майже кожен другий авіарейс авіакомпанії. Пілоти вимагають покращення умов праці, однак у компанії заявляють, що пілотам і так уже запропоновано все можливе.

https://www.dw.com/uk/piloti-nimeckoi-aviakompanii-eurowings-ogolosili-tridennij-strajk/a-63456605

Пілоти німецької бюджетної авіакомпанії Eurowings- дочірньої компанії авіаконцерну Lufthansa- оголосили триденний страйк, який розпочнеться опівночі 17 жовтня і триватиме до кінця 19 жовтня. Близько 170 з 400 рейсів компанії буде скасовано лише 17 жовтня, повідомив представник Eurowings у неділю, 16 жовтня.

Адміністрація Eurowings очікує на скасування майже половини авіарейсів і 18-19 жовтня. Очікується, що через страйк постраждають десятки тисяч пасажирів.

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До страйку долучаться не всі

У той же час австрійська Eurowings Europe, а також Eurowings Discover, яка оперує з Франкфурту-на-Майні та Мюнхену, в страйку участі не братимуть і працюватимуть з повним завантаженням.

У дирекції Eurowings зазначили, що заздалегідь заручилася широкою підтримкою Lufthansa та інших партнерів, і очікують, що багато пілотів Eurowings все ж таки вийдуть на роботу, попри оголошений страйк.

Нездійсненні вимоги

Профспілка пілотів Vereinigung Cockpit (VC) заявила, що страйк оголошено через неприйнятність пропозиції роботодавця стосовно умов праці. VC домагається для пілотів тривалішого відпочинку та коротших змін, посилаючись на перевантаження персоналу. У той же час, Eurowings звинувачує профспілку у висуненні нездійсненних вимог та наголошує, що дії VC змушують компанію до скорочення кількості рейсів і створюють загрозу для робочих місць.

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