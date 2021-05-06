Підземний страйк: на Донбасі гірники двох шахт вимагають виплат

Гірники двох державних шахт на Донбасі влаштували страйк, вимагаючи у повному обсязі погасити зарплатні заборгованості. Про це у суботу, 18 грудня, повідомив DW голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

За його словами, протест розпочався вчора, коли в Донецькій області 14 гірників із шахти "Капітальна" держпідприємства "Мирноградвугілля" відмовилися підійматися на поверхню. "Але серед них було двоє учнів, які лише навчаються шахтарській справі. Тому їх підняли на поверхню. Утім, згодом до протестувальників приєдналися троє інших гірників. Тобто, нині там перебуває 15 людей", - сказав він.

Також за словами Волинця, сьогодні вранці в Луганській області пройшов підземний страйк, який влаштували 12 гірників шахти "Новодружеська" держпідприємства "Лисичанськвугілля". Згодом гірників вдалося умовити піднятися на поверхню, стверджує голова профспілки. Вони влаштували акцію протесту біля шахти.

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Волинець додав, що страйки відбуваються стихійно і не організовані спілками.

Борги перед шахтарями

Як зауважив співрозмовник DW, гірники хочуть домогтися виплат заборгованості по зарплатам. "Зокрема, гірникам шахти "Капітальна" у вересні не виплачено 40 відсотків зарплат, за жовтень - нічого не виплачено, а за листопад - 23 відсотки", - запевняє він. Окрім того, на шахті з квітня по листопад 2021 року не виплатили понад 15 мільйонів гривень лікарняних, відпускних та соціальних внесків, додав Волинець.

Загальна заборгованість із виплати заробітної плати шахтарям "Мирноградвугілля" становить 136,2 мільйона гривень, повідомляється на сторінці у Facebook Незалежної профспілки гірників.

Загалом заборгованість зарплати на державних вугільних шахтах України досягла 1,651 мільярда гривень, переконує Волинець. "А після нарахування зарплати за грудень треба буде додати ще 700 мільйонів гривень. І за підсумком року буде понад 2,3 мільярди гривень", - сказав він.

Шмигаль: "Винні директори шахт"

17 грудня під час години запитань до уряду у Верховній раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд повністю виконує свої зобов’язання і заборгованості по державній дотації немає. За його словами, в окремих випадках гірники недоотримують гроші від реалізованого вугілля через дії керівництва шахт.

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"Є заборгованість 1,2 мільярда гривень по розрахунках із шахтарями за поставлену продукцію - тобто, там, де було відвантажене вугілля, і директори шахт не виплачують заробітну плату людям", - пояснив міністр. Шмигаль наголосив, що для розв'язання цієї проблеми уряд постановив виплачувати не менш як 80 відсотків виручки за надходження за реалізоване вугілля на заробітну плату шахтарям. Утім, за його словами, не всі директори її виконують.

16 грудня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про погашення заборгованості та виплати поточної зарплати працівникам державних шахт. Для цього документом передбачено виділення 2,4 мільярдів гривень у 2021 році за рахунок рентної плати за користування надрами. У той же день під Верховною Радою відбувся мітинг шахтарів з вимогою сплатити борги по зарплаті.