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Міністр: Зростання вартості струму для населення є вимушеним

Ігор Бурдига
3 год. тому

Без підвищення тарифу на електроенергію для населення українським енергетикам не впоратися з підготовкою до наступного опалювального сезону, пояснив міністр Галущенко.

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Підвищення тарифів на струм для населення є вимушеним - міністр
Фото: DW/F. Schmidt

Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив причини підвищення з 1 червня 2023 року тарифу на електроенергію для населення. Про це урядовець розповів у вівторок, 30 травня, в ефірі Національного телемарафону. За словами Галущенка, зростання вартості цього виду комунальних послуг є вимушеним і пов'язане з підготовкою енергосистеми до наступної зими.

Зокрема, глава міненерго вказав на те, що нинішня масштабна кампанія з ремонту та відбудови пошкоджених унаслідок російських обстрілів генерації та електромереж, потребує фінансування.

"Ми також втратили великий обсяг генерувальних потужностей, за допомогою яких підтримували пільговий тариф... Сьогодні ситуація критична. Ми шукали різні варіанти, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. Якщо ми зараз цього не зробимо, то наступної зими матимемо проблеми зі світлом, не зможемо підготуватися до наступної зими. Ми відпрацювали з регулятором різні розрахунки та знайшли мінімально можливе підвищення, щоб підтримати енергосистему та підготуватися до наступної зими", - пояснив Галущенко, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Наскільки великим буде зростання тарифів

Раніше "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді повідомляло, що Кабмін на засіданні у вівторок підвищив з 1 червня тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Нині тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) - за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

Раніше Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу корекції цін.

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