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Підпал на залізниці у ФРН: розслідують політичний мотив

Валерій Сааков
9 вересня 2023 р.

Невідомі підпалили силові кабелі на залізниці в Гамбурзі, що почасти паралізувало й затримало рух потягів у кількох напрямках. Слідчі припускають політичний мотив злочину.

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Метушня на вокзалі в Гамбурзі через підпал силових кабелів на залізниці
Пасажири на вокзалі у Гамбурзі змушені рахуватися з численними затримкамиФото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Слідчі Гамбурзького управління кримінальної поліції розпочали розслідування за фактом навмисного підпалу силових кабелів на залізниці. Як повідомила в суботу, 9 вересня, пресслужба відомства, розслідується політичний мотив злочину. Напередодні на лівоекстремістській інтернет-платформі Indymedia з'явився лист із зізнанням у вчиненні цього акту вандалізму.

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Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила в інтерв'ю виданню Bild, що розслідування ведеться "повним ходом". Мотиви також мають бути детально вивчені, включаючи лист зізнання. Очевидно, що залізнична інфраструктура має бути краще захищена, сказала Фезер. "Саме тому ми посилюємо відеоспостереження: до наступного року ми збільшимо кількість камер на залізничних об'єктах з 9 до 11 тисяч", - пояснила урядовиця.

Унаслідок підпалу силових кабелів частково паралізоване залізничне сполучення

Напередодні група невідомих вчинила підпал у кількох кабельних шахтах, що обслуговують залізницю в Гамбургу. Це почасти паралізувало рух регіональних та міжміських потягів у кількох напрямках.

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Як повідомили 9 вересня в пресслужбі залізничної компанії Deutsche Bahn, унаслідок завданої шкоди доводиться рахуватися з затримками або скасуванням руху потягів між Гамбургом і Берліном, а також між Гамбургом і Ростоком. Зазначається, що залізничники працюють "посилено, щоб усунути збої". У компанії також планують повністю усунути збої в залізничному русі "в полуденні години".

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Крім того, залізниця повідомила про запуск альтернативних маршрутів, однак пасажирам слід запланувати додатковий час на дорогу - щонайменше годину. А ще, потяги можуть бути "сильно завантажені", застерегли в компанії.

У Гамбурзі тестують потяги без водіїв

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