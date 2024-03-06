Пожежу в екопарку на Осокорках розслідують як підпал

Правоохоронці розслідують пожежу в екопарку на Осокорках за фактом підпалу заповідного фонду.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підпалу об'єктів природно-заповідного фонду "Осокорківські луки" та "Озеро Тягле" у Києві. Про це повідомляє у середу, 6 березня, Київська міська прокуратура.

"Встановлюються усі обставини події, в тому числі причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно - заповідного фонду", - зазначили в пресслужбі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дарницького управління поліції Києва за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури Києва.

Пожежа сталася ввечері 5 березня на території Дарницького району Києва між озерами Небреж та Тягле, що за рішенням Київської міської ради є ландшафтним заказником місцевого значення. За попередніми даними, вогнем знищено близько трьох гектарів сухостою, зокрема частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Житлова забудова не постраждала.

Як наголошував начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, постраждала зона має природоохоронний статус - знищення флори та фауни там суворо заборонено. За його словами, за дане правопорушення кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 мільйона гривень або позбавлення волі на три роки.

Попко повідомив, що звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. За його словами, розглядатимуться всі версії, зокрема і вірогідний підпал.

Скандал із забудовою

Біля озер Небреж та Тягле київським забудовником "Столиця груп" здійснюється будівництво житлового комплексу. У Facebook-групі "Екопарк Осокорки" громадські активісти написали , що заповідну зону підпалили, й "таким чином, знищується все живе, щоб потім було легше розширювати забудову".

У "Столиця груп" натомість заявили про "цілеспрямовану інформаційну атаку" на компанію з боку "окремих фізичних осіб та організацій" і попередили, що в разі потреби відстоюватимуть свою ділову репутацію в судовому порядку.

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