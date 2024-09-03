Підозрюваний у державній зраді Шуфрич постане перед судом

Обвинувальний акт щодо Нестора Шуфрича, підозрюваного, серед іншого, у державній зраді, скеровано до суду, повідомили в Офісі генпрокурора й ДБР. Нардепу загрожує до 15 років позбавлення волі.

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомили у вівторок, 3 вересня, про передачу обвинувального акту щодо народного депутата Нестора Шуфрича до суду. Так, згідно з повідомленням пресслужби ОГПУ, нардепу інкриміновано державну зраду, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території й державного кордону України.

Разом з народним обранцем, який представляв заборонену нині партію "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), на лаві підсудних опиниться і його колишній помічник, наголосили в ОГПУ. Хоч у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора не згадується прізвище Шуфрича, однак наведені обставини справи вказують саме на Шуфрича. До того ж саме повідомлення містить дещо заретушоване фото самого Шуфрича під час обушків у його помешканні, проведених торік.

У разі, якщо політика визнають винним, йому загрожує до 15 років ув'язнення, зазначили у ДБР.

Зв'язки зі спецслужбами РФ, антиукраїнська агітація й нерухомість у Криму

За даними правоохоронців, нардеп співпрацював з російськими спецслужбами, активно поширюючи проросійські й антиукраїнські наративи, а також налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань в Криму.

Так, влітку 2013 року він придбав нерухоме майно у курортному селищі Симеїз в окупованому Росією Криму. Раніше повідомлялося, що йдеться про недобудований профілакторій площею понад 4500 квадратних метрів, який розташований біля моря. Сама земельна ділянка площею понад 1,5 гектара входить до рекреаційної зони та межує з "дачею" колишнього нардепа Віктора Медведчука, виданого Росії в рамках обміну.

Слідчі довели, що ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко , дружина Медведчука, підозрювана в фінансуванні російських органів влади та підтримці агресії РФ проти України. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича. Згодом фігуранти організували підписання договору зі структурами Росгвардії на "охорону" об'єкта в Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів.

"В подальшому вони організували передачу та перерахування Росгвардії РФ, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тисячі російських рублів за охорону майна", - повідомили в ОГПУ.

Шуфрич уже рік під вартою

У вересні 2023 року суд помістив Шуфрича під варту до слідчого ізолятора (СІЗО) за підозрою в держзраді без права внесення застави. Під час обшуків у нього вилучили заборонену радянську символіку, а за даними ЗМІ - "документ з концепцією автономії" Донецької та Луганської областей, під яким стоїть його підпис і підпис Медведчука.