Підозра нардепу: "Євросолідарність" каже про політичний тиск

Обшуки в народного депутата Сергія Алєксєєва, якому вручили підозру у шахрайстві, пройшли без постанови суду, кажуть в "ЄС".

Політична партія "Європейська Солідарність" звинуватила правоохоронців в провокаціях і тиску через проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва, якому вручили підозру у шахрайстві. Відповідну заяву у п'ятницю, 30 червня, поширила пресслужба партії .

"Європейська Солідарність" заявляє про продовження спрямованих провокацій і тиску на наших представників. Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР (Державне бюро розслідувань - Ред.)та СБУ(Служба безпеки України - Ред.) провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії", - йдеться у заяві.

Зазначається, що під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші нардепа. У "ЄС" розцінили ці дії як "продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата".

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Також, за твердженням партії, раніше відбувалися "неодноразові нічні обшуки" в інших членів команди, а також "спроби тиску на родини і залякування". Втім, деталі попередніх обшуків у "ЄС" не уточнюють.

Нардеп обіцяв німцю уникнути екстрадиції

Напередодні про обшуки у народного депутата Верховної Ради, голови підкомітету у Комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності про повідомив Офіс генерального прокурора України. За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів за сприяння в уникненні екстрадиції.

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Нардепу інкримінують кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.