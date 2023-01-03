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Мер Полтави Олександр Мамай заперечує поширення закритої інформації про розміщення підрозділів ЗСУФото: Stanislav Krasilnikov/Tass/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Мер Полтави заперечує поширення закритих даних про ЗСУ

Степан Смишляєв
12 хв. тому

Олександр Мамай стверджує, що таким чином його намагаються усунути з посади мера Полтави і називає підозру йому "політично вмотивованою".

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Мер Полтави Олександр Мамай заперечує поширення закритої інформації про розміщення підрозділів Збройних сил України, через що раніше правоохоронці повідомили йому про підозру. Про це він сказав у "зверненні до президента України та полтавської територіальної громади", оприлюдненому у Facebook у вівторок, 3 січня.

"Мене звинуватили в тому, що 15 грудня на пресконференції я сказав інформацію, яка пов'язана із забезпеченням військовослужбовців. Наголошую, це - не засекречена інформація. Вона є відкритою", - заявив мер.

Необхідність оприлюднення цієї інформації Мамай пояснив тим, що депутати Полтавської міської ради "ігнорували вже третю поспіль сесію", тому тоді ж він звернувся і до них, щоб вони проголосувати "за ті рішення, які стосуються життєзабезпечення і обороноздатності нашої держави".

Він додав, що поширену ним інформацію бачили "безліч працівників" Полтавської обласної військової адміністрації, працівники Полтавської міської ради та полтавської громади, депутати міськради.

Мамай стверджує, що таким чином його намагаються змістити з посади мера Полтави і називає підозру йому "політично вмотивованою". Він наголосив, що залишає за собою право "звертатися в усі міжнародні інстанції, щоб не допустити в Україні тиску на суд і суддів".

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29 грудня у Службі безпеки України заявили, що Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні генеральним штабом ЗСУ, ні міністерством оборони України, ні іншими уповноваженими державними органами. Такі дії слідчі кваліфікують за частиною другою статті 114-2 Кримінального кодексу України, розглядаючи як вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

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