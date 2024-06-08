Підготовка ЗСУ на Mirage розпочнеться вже днями - Макрон

Франція планує негайно розпочати підготовку українських пілотів та механіків на винищувачах Mirage, заявив у п'ятницю, 7 червня, президент Франції Еммануель Макрон після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

За його словами, навчання розпочнуться у Франції найближчі кілька днів. Французький лідер не уточнив кількість винищувачів, які Франція та інші країни планують передати Україні. Париж ще має остаточно вирішити, скільки літаків надасть, а переговори щодо спільної ініціативи, які розпочалися кілька місяців тому з країнами-партнерами, мають бути завершені.

Водночас Зеленський подякував Франції за рішення передати винищувачі Mirage. "Ваші винищувачі, ваші чудові винищувачі, пілотовані українськими пілотами, доводять, що Європа сильніша, що Європа сильніша за зло, яке наважилося їй загрожувати", - сказав Зеленський під час звернення до французького парламенту в Парижі.

Літаки Mirage 2000-5 насамперед призначені для протиповітряної оборони, а також можуть бути використані для розміщення франко-британських крилатих ракет Scalp/Storm Shadow, що постачаються в Україну.

Французькі військово-повітряні сили планують поступово відмовитися від цих літаків до 2030 року і замінити їх сучасними літаками Rafale. Франція має 40 літаків Mirage 2000-5 і також експортує їх в інші країни.

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