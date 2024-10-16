Підготовка до зими в Україні: місія здійснена?

В Україну йде похолодання, відповідно мав би розпочатися опалювальний сезон. Втім, чи розпочнеться та яким буде, враховуючи те, що Росія зруйнувала 80% української енергосистеми?

Російські війська зруйнували всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей гідроелектростанцій. Про це наприкінці вересня заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він зауважив, що енергосистема України зруйнована на 80%. Загалом Україна втратила вже 9 ГВт генераційних потужностей, а російські війська продовжують обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, особливо в прифронтових та прикордонних регіонах. Як за таких умов Україні пройти осінньо-зимовий сезон?

Опалювальний сезон уже частково стартував

З середини жовтня в Україні відбулося різке похолодання і деякі регіони були змушені розпочати опалювальний сезон. Зокрема у Києві до опалення вже підключили лікарні, школи, дитячі садки та інші заклади соціальної інфраструктури.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів тепла протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Втім, таку перспективу мають не всі. Наприклад, Харків та Харківська область залишається під загрозою енергетичної кризи через знищені інфраструктурні об'єкти. Від Зміївської ТЕС, що забезпечувала електроенергією не лише населені пункти Харківської області, а й Сумської, Полтавської і частково Дніпропетровської, залишилися лише руїни. Зруйнована і ТЕЦ-3 у Харкові, яка забезпечувала теплопостачанням один з найбільших районів міста.

"Якщо не вдасться вирішити проблеми з теплопостачанням, людям потрібно говорити про необхідність шукати індивідуальні варіанти, щоб не залишитися в холодних домівках", - про це ексміністр енергетики Олексій Оржель сказав в інтерв’ю виданню NV Бізнес.

Енергосистема України зруйнована російськими ракетними ударами на 80 відсотків. На фото: розбір завалів на одній з українських ТЕС після чергової ракетної атаки РФ Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Уряд звітує про успішну підготовку до зими

Аби визначитися з планом дій щодо проходження опалювального сезону, нещодавно відбулася нарада представників уряду з головами обласних військових адміністрацій. Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про створення при уряді штабу, який контролюватиме підготовку регіонів до опалювального сезону.

На засіданні уряду 15 жовтня український прем'єр повідомив, що сьогодні понад 99% житлових будинків, дитячих садочків та лікарень готові до початку опалювального сезону, а понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.

За словами Шмигаля, наразі в газосховищах 12,2 млрд кубометрів блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Всі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють. Саме вони забезпечать основний обсяг генерації електроенергії в опалювальний сезон.

"Працюємо над створенням децентралізованої генерації, - заявив на засіданні уряду Денис Шмигаль. - Уже наявні 182 когенераційні установки, з яких 83 працюють. Їхня сумарна потужність 147,3 МВт. Зокрема, для Харкова надійшло або підтверджено надходження 127 когенераційних та восьми газопоршневих установок, 60 блочно-модульних котелень, 32 потужних генераторів електроенергії".

Шмигаль: Уряд працює над створенням децентралізованої генерації (фото з архіву) Фото: Italy Photo Press/IMAGO

Попри те, що раніше топменеджери енергохолдингу "ДТЕК" закликали українців взимку розраховувати лише самим на себе, тепер компанія, яка виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях заявляє, що її енергетикам вдалося виконати всі заплановані роботи до початку опалювального сезону. "Готуємося до всіх можливих випробувань цієї зими", - повідомив енергохолдинг у своєму Телеграм-каналі.

В інтерв’ю DW генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що ДТЕК та інші енергокомпанії зробили все, аби підготуватися до зими. "Тільки наша компанія для підготовки до цієї зими витратила понад 100 мільйонів євро. Для відновлення всього зруйнованого, звичайно потрібні мільярди. Але ми робимо все, що потрібно, аби пройти цей опалювальний сезон. Нам потрібно більше ППО, аби захистити наших людей та електростанції", - зазначив Тімченко.

У приватному будинку легше, а як вижити у міській багатоповерхівці?

Українці дедалі частіше обговорюють зимівлю у сільському приватному будинку з пічним опаленням. Дехто навіть влітку придбав такий будинок, аби пережити цьогорічну зиму.

На початку листопада кабмін ухвалив постанову щодо надання додаткової підтримки населенню на закупівлю твердого пічного побутового палива. Для тих, хто живе у приватних будинках, уряд приблизно вчетверо збільшив обсяг грошової компенсації за дрова та вугілля.

З урахуванням нового підходу, сукупний обсяг фінансової підтримки на одне домогосподарство може досягати 16 234 гривень на придбання пічного палива. Як повідомляє міністерство соціальної політики України, частину цих виплат фінансуватиме УВКБ ООН.

Жителі окремих багатоповерхових житлових комплексів великих міст перебувають у гіршій ситуації. Усвідомлюючи ризики залишитися взимку без світла та опалення, дехто самотужки шукає можливостей забезпечити свої квартири хоча б мінімальним опаленням - встановлюють невеликі дахові газові котельні, сонячні панелі чи потужні генератори, аби був струм для роботи насосів теплосистеми. Втім це довго й дорого, тому таких ЖК одиниці.

Багато хто збирається проводити зиму за містом, аби уникнути проблем з опаланням Фото: Oleh Klymchuk/DW

"Молимося на ППО, закупили газовий пальник, грілки, туристичні спальники"

Більшість мешканців висотних будинків, які централізовано опалюються сподіваються, що влада хоч частково відновить зруйновані ТЕС та ТЕЦ і вони зможуть забезпечити хоч мінімальну подачу опалення у багатоповерхівки. Дехто купує великі промислові генератори, аби була можливість хоча б качати теплоносій та воду на верхні поверхи за відсутності струму.

"Ми влітку багато в чаті спілкувалися з сусідами та вирішили зібрати гроші на генератор, який забезпечуватиме струмом хоча б нашу теплосистему, щоб труби не замерзли, якщо будуть відключення світла", - розповідає Віталій, мешканець багатоповерхівки київського мікрорайону "Позняки". Він пояснив, що коли немає електроенергії, то насоси не качають воду й циркуляція теплоносія не відбувається. За словами Віталія, для цього жителі здавали добровільні внески від 3 до 5 тисяч з квартири.

Інша жителька київської багатоповерхівки, Надія, каже, що її сім’я вирішила розраховувати взимку лише сама на себе. "Ми живемо на третьому поверсі, тому вода і опалення у нас є, якщо відключають світло. Молимося на наше ППО, щоб захистило нашу ТЕЦ і взимку було опалення. Але на всякий випадок ми закупили дві зарядні станції в квартиру, газовий пальник, грілок, туристичних спальників, так що до зими готові", - каже жінка.

В уряді запевняють, що програми енергетичної стійкості напередодні зими були затребуваними, зокрема кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити "5-7-9%" для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від "Фонду декарбонізації України". Аби пройти опалювальний сезон 2024-2025, банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на суму 2 мільярди гривень, які мусять бути витрачені на різні програми енергостійкості.