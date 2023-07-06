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Підданим Великобританії рекомендували покинути РФ

Степан Смишляєв | Катерина Вєнкіна
2 год. тому

Ситуація "в Росії непередбачувана", зазначили в посольстві Великобританії в РФ. Британська влада радить покинути країну, якщо присутність там не є необхідною.

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Підданим Великобританії рекомендували покинути РФ
Посольство Великобританії в Москві (фото з архіву)Фото: Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO

Посольство Великобританії в Москві закликало британських підданих покинути Росію через непередбачуваність ситуації там. Звернення амбасадорки Дебори Броннерт розміщено в середу, 5 липня, у Twitter і Telegram диппредставництва.

"Ми живемо у важкий і напружений період, і події останніх кількох тижнів були тривожними для всіх нас, хто досі перебуває в Росії", - йдеться у зверненні.

"Жахливе вторгнення в Україну завдає страшної шкоди Україні, але воно також завдає шкоди Росії й усьому світу. Як ми бачили, вторгнення означає, що ситуація тут, у Росії, непередбачувана", - констатувала дипломатка.

Британська влада радить підданим покинути РФ

За її словами, британська влада, як і раніше, рекомендує не здійснювати поїздок до Росії, а також радить покинути країну, якщо присутність там не є необхідною. Тим, хто перебуває в РФ, слід виконувати всі рекомендації МЗС Великобританії, додала Броннерт.

Посольство Великобританії в Москві та генконсульство в Єкатеринбурзі продовжують роботу, запевнила вона.

Уряд США рекомендував своїм громадянам покинути Росію незабаром після початку війни. Влада Німеччини досі радила лише утриматися від поїздок до РФ.

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