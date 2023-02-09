Під завалами в Туреччині можуть бути п'ятеро українців – МЗС

За словами речника українського МЗС Олега Ніколенка, ще 22 українці не виходять на зв'язок після землетрусів у Туреччині.

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37 хв. тому 37 хв. тому

П'ятеро українців можуть перебувати під завалами, спричиненими землетрусами у Туреччині, повідомив у четвер, 9 лютого, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Маємо інформацію про ймовірне перебування п'ятьох українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку", - зазначив Ніколенко в дописі у Facebook. Ще одна громадянка України була госпіталізована, загрози її життю немає, повіломив він.

За словами Ніколенка, українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям. Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки, а на місці координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації, написав речник.

Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Ще 22 людини не виходять на зв'язок, повідомив Ніколенко, додавши, що дипломати працюють над встановленням місць їхнього перебування.

Українські рятувальники прибули до Туреччини

Напередодні 87 українських рятувальників прибули до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна". За його словами, рятувальники мають Starlink, дрони і всю необхідну техніку для роботи з розбору завалів.

Разом із рятувальниками МВС України направило до Туреччини 10 пошуково-рятувальних собак та 18 одиниць техніки. За словами Клименка, попередньо місія пробуде там 10 днів.

Кількість жертв землетрусів у Туреччині і Сирії перевищила 17 тисяч

Станом на середину дня 9 лютого кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 14 014 людей, ще 63 794 людини зазнали поранень, повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, пише Anadolu.

В Сирії, за даними агентства, внаслідок землетрусів загинули 3 162 людини, ще 5 235 людей зазнали поранень.

Таким чином відома наразі кількість жертв в двох країнах вже перевищила 17 тисяч людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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