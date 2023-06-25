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Під завалами багатоповерхівки Києва виявили ще двох загиблих

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Кількість загиблих внаслідок влучання уламків російської ракети в 25-поверхівку в Солом'янському районі столиці України зросла до п'яти.

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Наслідки влучання уламків російської ракети в Києві 24 червня.
Наслідки влучання уламків російської ракети в Києві 24 червня.Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Кількість загиблих унаслідок влучання уламків збитої російської ракети в багатоповерхівку в Києві зросла до п'яти людей.

У неділю, 25 червня, під завалами виявили тіла ще двох загиблих, повідомив мер міста Віталій Кличко. На місці продовжують працювати рятувальники.

Трагедія трапилась напередодні - в ніч на 24 червня. Уламки ракети влучили в 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі. Руйнування та займання виникли на 16-19 поверхах.

Спершу було відомо про трьох загиблих і 11 травмованих. Чотирьох людей госпіталізували, іншим сімом медики надали допомогу на місці. З будинку евакуювали 24 мешканців. Трьох постраждалих деблокували з-під завалів конструкцій, ще одну - з ліфта.

Це була вже восьма російська атака на Київ у червні. Сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) виявили та знищили навколо української столиці понад 20 ракет. Загалом росіяни атакували Україну 53 ракетами та дронами. ППО вдалося збити 41 повітряну ціль. "Прильоти" зафіксовані в Дніпропетровській області. Там постраждали восьмеро людей.

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Наслідки влучання уламків російської ракети в Києві 24 червня.

Під завалами багатоповерхівки Києва виявили ще двох загиблих

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