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Під удар РФ у Сумах потрапила будівля СБУ - Зеленський

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Володимир Зеленський повідомив, що під час російської атаки з дронів у Сумах під удар, крім житлових багатоквартирних будинків, потрапила будівля Служби безпеки України. В місті є загиблі та поранені.

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Володимир Зеленський на Сумщині у березні
Володимир Зеленський на Сумщині у березніФото: PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/APA/IMAGO

Російські війська вдарили по будівлі Служби безпеки України (СБУ) під час атаки на Суми у понеділок, 3 липня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

"На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем протиповітряної оборони (ППО), щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні - завдавши чергового терористичного удару по місту Суми іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі СБУ", - сказав він. 

Раніше було відомо про чотири влучання дронів у два багатоквартирні житлові будинки та адміністративну будівлю у центрі Сум.

Внаслідок удару загинули двоє людей. 19 осіб зазнали поранень, серед них - п'ятирічна дитина. 15 постраждалим надали медичну допомогу та відпустили. Четверо людей залишаються в лікарнях: двоє - з травмами середньої тяжкості, інші двоє - з важкими травмами в реанімації.

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