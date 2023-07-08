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Під удар дронів РФ потрапили об'єкти у двох областях України

Степан Смишляєв
1 год. тому

Під удар "шахедів" потрапили промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині і Дніпропетровщині. У Кривому Розі поранений чоловік. ЗСУ збили п'ять дронів.

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Наслідки російської повітряної атаки по Україні (архівне фото)
Вночі під удар "шахедів" потрапили Кіровоградщина і Дніпропетровщина, у Кривому Розі поранений чоловікФото: Ukrainian Emergency Situations Ministry/AP/picture alliance

У ніч на суботу, 8 липня, російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". У Кривому Розі під удар потрапило сільськогосподарське підприємство.  Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомив в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 квадратних метрів. Рятувальники його приборкали. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки", - зазначив він.

Також під удар потрапила Кіровоградська область. За словами голови місцевої ОВА Андрія Райковича, попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.

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ЗСУ збили п'ять "шахедів"

У Повітряних силах Збройних сил України зазначили, що, як і напередодні, удар був спрямований з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край Росії). ЗСУ збили п'ять "шахедів".

У ЗСУ також повідомили, що частину БПЛА не вдалось перехопити, але не уточнили, скільки саме дронів випустили росіяни. За даними військових, від атаки постраждали "промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури".

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