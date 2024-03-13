Під прицілом дронів ЗСУ російські НПЗ. Що кажуть експерти?

Чи справді ЗСУ вдалося зупинити наступ російських військ на Донбасі? І як посилення атак дронів по території РФ може вплинути на переговори щодо постачання Україні ракет TAURUS? DW поговорила з військовими експертами.

Останніми днями Україна посилила атаки дронів по території Росії. У ніч на середу, 13 березня, російські регіони були атаковані десятками безпілотників. У Рязані було завдано удару по нафтозаводу, у Бєлгороді дрон врізався в будівлю ФСБ. У міноборони Росії уточнили, що протягом минулої ночі та ранку було збито загалом 65 БПЛА: 35 дронів у Воронезькій області, 12 - у Бєлгородській, по вісім - у Брянській і Курській, по одному - в Ленінградській і Рязанській.

За кілька днів до цього президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ЗСУ вдалося зупинити наступ російських військ на сході України. DW поговорила з військовими експертами про ситуацію на східному фронті, посилення атак безпілотників і можливий вплив цієї нової тактики ЗСУ на постачання Україні далекобійних ракет TAURUS.

"У російської армії закінчилися можливості"

У армії РФ вже немає тих сил і можливостей, які були два тижні тому, щоб продовжувати атаки на сході України, каже російський військовий аналітик Ян Матвєєв. "Російські військові досягали все менше успіхів. За останній тиждень вони не змогли взяти під контроль навіть ті села, на околицях яких перебували. І тому справді можна сказати, що російський наступ зупинився", - вважає експерт.

Такий розвиток ситуації Матвєєв називає "логічним і абсолютно очікуваним": у російської армії, за його словами, "просто закінчилися можливості". "Неможливо нескінченно наступати, особливо так важко, як це робила російська армія. Підрозділи зношуються, зазнають великих втрат, їх потрібно відводити на переформування, поповнювати боєприпаси, - пояснює аналітик у розмові з DW. - Ну й, звісно, українські військові теж не гаяли часу. Вони намагалися відбиватися, мінімізувати втрати по території. І їм це, в принципі, вдалося".

Зруйнована внаслідок боїв Авдіївка, лютий 2024 року Фото: Dmitry Yagodkin/TASS/dpa/picture alliance

Водночас український військовий аналітик, експерт Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вважає, що про стабілізацію лінії фронту говорити рано: вирішальних ознак цього, за його словами, поки що не помітно. Однак загалом Україна змінила стратегію війни, вказує він: "Зараз це дальнє нанесення ураження по об'єктах і цілях, які визначають стратегічний потенціал противника". Більш активне застосування цієї методики, за словами Машовця, у середньостроковій перспективі дасть змогу значною мірою підірвати військовий потенціал російської армії.

Чому Україна посилила атаки безпілотників по території РФ?

Однією з ознак нової тактики ЗСУ український військовий експерт називає посилення атак українських безпілотників по території Росії, зокрема, по нафтопереробних заводах (НПЗ). Сенс цієї методики досить утилітарний, вважає Машовець: "Робота НПЗ впливає на обсяг палива, яке активно використовується об'єднанням російських військ на території України. Тому зниження потенціалу Росії в цій галузі безпосередньо впливає на кількість операцій армії РФ: що менше працюють НПЗ, то менше атак на ЗСУ буде здійснюватися".

Збільшення кількості атак українських дронів на російські НПЗ, на думку українського військового експерта, має ще одну мету: це знижує можливість Росії торгувати нафтопродуктами - "одним з основних джерел фінансових надходжень до російського бюджету".

Думку Машовця поділяє і російський військовий аналітик Матвєєв: атаки українських дронів по НПЗ і нафтосховищах у Росії "впливають на експортні можливості путінської влади з продажу пального - і це має прямий вплив на хід війни".

Пожежа в Усть-Лузі після атаки українських безпілотників, 21 січня 2024 року Фото: Telegram Channel of head of the Kingisepp district administration Yuri Zapalatskiy/AP/picture alliance

Ян Матвєєв не виключає, що найближчими днями Україна може ще більше посилити атаки дронів по російській території: "Я думаю, що вони так підгадали, щоб атакувати напередодні так званих виборів путінських. Психологічний вплив у військових діях теж має серйозне значення. І українські військові розраховують показати, що Путін не може захистити Росію, не може захистити інфраструктурні об'єкти від українських безпілотників".

Матвєєв також цілком припускає, що з метою психологічного тиску Україна може знову спробувати атакувати дронами Кремль: "Жодної військової користі від цього не буде. Але психологічно це виглядає дуже серйозно. Якщо ввечері 17 березня, коли в новинах розповідатимуть, як здорово Путін переміг на виборах, над куполом Кремля вибухне якийсь невеликий безпілотник, це буде досить серйозним сигналом".

Київ виконує умови договору із західними партнерами

Деякі спостерігачі побоюються, що атаки українських дронів по російській інфраструктурі на території РФ можуть зашкодити переговорам щодо надання Україні далекобійних ракет, зокрема, TAURUS, про які Київ уже тривалий час просить партнерів у Німеччині. Костянтин Машовець також говорить про цей ризик, зазначаючи, водночас, що "аргументація може бути двосторонньою".

З одного боку, "з точки зору доцільності ведення бойових дій, усе, що приносить користь і впливає на військовий потенціал противника, є доцільним, правомірним і варто використовувати". Але якщо розглядати ці атаки з точки зору тих, хто хоче переконати Україну почати переговори з Росією, "вони, звичайно, впливають негативно", констатує український аналітик.

Київ давно намагається переконати Німеччину надати ЗСУ далекобійні ракети TAURUS Фото: Leonhard Simon/Getty Images

Ян Матвєєв, зі свого боку, упевнений, що Німеччина не повинна побоюватися з приводу того, що Україна використає надані їй ракети TAURUS для атак по російській інфраструктурі. Головна мета для України, для якої їй потрібні далекобійні ракети, на думку російського військового експерта, - це Кримський міст.

"На території Російської Федерації немає якихось унікальних цілей, по яких треба вдарити ракетами TAURUS. До військових баз, скажімо, в Бєлгородській області, можуть долетіти і Storm Shadow, які є в України. Але українські військові цього не роблять", - підкреслює російський військовий аналітик і констатує: "Вони виконують умови договору із західними партнерами, відповідно до яких західні ракети не повинні атакувати російську територію. Обстрілів російської території ракетами HIMARS теж жодного разу не було зафіксовано". Тому побоювання німецьких політиків є необґрунтованими, каже Матвєєв: якщо Україна не запускає по території РФ ті ракети, які в неї є, вона не застосовуватиме для цієї мети і TAURUS.

У будь-якому разі, західним партнерам, які визначають "військово-технічні обсяги допомоги Україні, треба визначитися з пріоритетами", каже Костянтин Машовець. "Якщо вони обмежують можливості України вести війну, вони спонукають агресора на ще більшу війну. Це треба пояснювати нашим партнерам, цим мають займатися наше зовнішнє політичне відомство і військово-політичне керівництво країни", - резюмує український військовий аналітик.

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