На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка,12 вересня (час київський).
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ЗСУ звільнили 20 населених пунктів за добу
У районах населених пунктів Миколаївка Друга та Зайцеве тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Спроби наступу російської армії неподалік Майорська та Красногорівки українські військові відбили.
За минулу добу силам оборони України вдалося витіснити росіян із понад 20 населених пунктів. "Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи", - йдеться у повідомленні.
У генштабі кажуть, що окупанти під час втечі з населених пунктів Великий Бурлук і Дворічна Харківської області вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби, а в Луганській області російські військові з родинами втекли з міста Сватове, де залишилися тільки бойовики так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів.
Армія РФ продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури з ракет, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Минулої доби вона завдала по території України 18 ракетних і 39 авіаційних ударів. Постраждали понад 30 населених пунктів, а внаслідок удару по Харківській ТЕЦ було частково знеструмлено кілька областей.
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Харків: Під обстріл потрапив житловий будинок, є жертви
Вранці під обстріл потрапив житловий будинок у Новобаварському районі Харкова. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований.
Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, водопостачання у Харкові вночі відновили. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.
Зруйнована Салтівка: як харків'яни виживають під обстрілами