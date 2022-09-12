201-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 12 вересня.

53 хв. тому 53 хв. тому

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка,12 вересня (час київський).

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ЗСУ звільнили 20 населених пунктів за добу

У районах населених пунктів Миколаївка Друга та Зайцеве тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Спроби наступу російської армії неподалік Майорська та Красногорівки українські військові відбили.

За минулу добу силам оборони України вдалося витіснити росіян із понад 20 населених пунктів. "Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

У генштабі кажуть, що окупанти під час втечі з населених пунктів Великий Бурлук і Дворічна Харківської області вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби, а в Луганській області російські військові з родинами втекли з міста Сватове, де залишилися тільки бойовики так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів.

Армія РФ продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури з ракет, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Минулої доби вона завдала по території України 18 ракетних і 39 авіаційних ударів. Постраждали понад 30 населених пунктів, а внаслідок удару по Харківській ТЕЦ було частково знеструмлено кілька областей.

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Харків: Під обстріл потрапив житловий будинок, є жертви

Вранці під обстріл потрапив житловий будинок у Новобаварському районі Харкова. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований.

Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, водопостачання у Харкові вночі відновили. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.