Під обстріл РФ у Харкові потрапила зупинка, в Миколаєві - травмпункт

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 31 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 1 серпня (час київський).

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Під нічний обстріл Миколаєва потрапив травмпункт. "Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали. Цей травмпункт ми відкрити наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України", - написав у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич. Постраждалих немає.

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Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутському напрямку, досягаючи повільного прогресу, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії. Розвідники вважають, що РФ коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла здійснити оперативного прориву за планом, якого дотримувалася з квітня. На їхню думку, Росія визначила вразливим і таким, що потребує посилення, Запорізький фронт.

++09.38++

Перше судно з українським зерном вирушило з Одеси на експорт

Перше судно з українським зерном вирушило з Одеського порту, повідомили в міністерстві оборони Туреччини.

Вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне вийшло до Лівану. Воно перевозить понад 26 тисяч тонн кукурудзи. Корабель прибуде до Стамбула 2 серпня, де він має пройти перевірку, перш ніж отримати дозвіл на подальший рух до Лівану.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що в портах Одещини своєї черги на відправлення очікують ще 16 суден, які були заблоковані з початку повномасштабного військового вторгнення Росії.

Читайте детальніше: Перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси на експорт

++09.16++

Вночі російська армія обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. "Понад 60 приходів з "Градів" по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. У Криворізькому районі вдарили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, але руйнувань та жертв немає.

++08.54++

У Харкові РФ знову влучила в зупинку громадського транспорту, є поранений

У Салтівському районі Харкова російська армія знову влучила в зупинку громадського транспорту. Близько сьомої ранку там була поранена людина, яка чекала на автобус. Ще одна людина зазнала поранень в дворі багатоповерхівки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

++08.30++

З Одещини вирушає перше судно з зерном на експорт

Міністерство оборони Туреччини заявляє, що перше судно з українським зерном вирушить з Одещини в понеділок о 08.30 за місцевим часом. Вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне відправиться до Лівану.

++08.18++

Збройні сили України вдарили 31 липня по опорних пунктах російських солдатів у районах Олександрівки та Благодатного, а також по станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Як повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь", протягом минулої доби вдалося знищити ще чотири російські склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

++08.00++

Російські війська проводять перегрупування на Запорізькому напрямку та посилюють угруповання військ на Криворізькому напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

На Бахмутському напрямі війська РФ намагалися вести штурмові дії у напрямках Вершини та Соледара, але їхні спроби були відбиті. На Авдіївському напрямку українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пісків. Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, тривають бойові дії.

Також зафіксоване додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Білорусі на Волинському та Поліському напрямках. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

++07.47++

У Миколаєві гриміли потужні вибухи

У ніч на понеділок Миколаїв знову опинився під атакою російської армії. Як повідомив близько другої ночі мер міста Олександр Сєнкевич, у різних районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи. Детальнішої інформації щодо них він поки що не надав.

++07.31++

РФ укотре нанесла удар по Салтівці в Харкові, є постраждалі

Зранку понеділка голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про нанесення російською армію удару по Салтівському району Харкова та закликав місцевих жителів залишатися в укриттях. За попередніми даними, внаслідок обстрілу є двоє постраждалих.