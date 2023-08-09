Під Москвою на оптико-механічному заводі потужний вибух

У Сергієвому Посаді в Підмосков'ї прогримів вибух на Загорському оптико-механічному заводі. За однією з версій, його спричинив удар дрону, за іншою - людський фактор. Постраждали щонайменше 45 людей.

У російському місті Сергієв Посад, розташованому неподалік від Москви, у середу, 9 серпня, прогримів потужний вибух. Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент трапився на території Загорського оптико-механічного заводу, який є провідним розробником і виробником оптичних і оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та сфери охорони здоров'я.

За однією з версій, вибух спричинив удар дрона, передає "Медуза" з посиланням на російські Telegram-канали. Портал Mash пише, що вибух прогримів усередині ангара, який використовувався як склад із піротехнікою і був повністю знищений.

Втім, державне пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби цю інформацію заперечує та повідомляє натомість, що причиною вибуху, який стався в районі котельні, був людський фактор. З усіх будівель та цехів заводу оголосили евакуацію.

Від вибухової хвилі в близько 20 будівлях навколо вибило скло, а в деяких житлових квартирах нібито навіть знесло міжкімнатні перегородки. Евакуювали прилеглий дитячий садок. Місцева влада повідомляє про щонайменше 45 постраждалих: 22 травмованих і 23 госпіталізованих, в тому числі шістьох - до реанімації.

Як повідомлялося, в ніч на середу Москву знову атакували бойові дрони. Як заявив мер російської столиці Сергій Собянін, протиповітряна оборона знешкодила їх на підльоті до міста. За його даними, постраждалих та руйнувань немає. Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в "спробі здійснити терористичний акт".