Під Ла-Маншем затопило колії: зупинився рух потягів

Через затоплені тунелі під Ла-Маншем компанія Eurostar тимчасово припинила рух поїздів між Лондоном, Парижем, Брюсселем і Амстердамом.

Через затоплений відрізок залізничних колій, що пролягають під протокою Ла-Манш, вранці в суботу, 30 грудня, був порушений рух поїздів між Великою Британією та країнами Євросоюзу - Бельгією, Францією та Нідерландами.

Як випливає з інформації на сайті залізничної компанії Eurostar, вона скасувала понад десяток поїздів, що прямують із Лондона до Брюсселя, Парижа й Амстердама, а також у зворотному напрямку. Судячи з усього, рух швидкісних поїздів компанії тунелем під Ла-Маншем не буде відновлено до кінця дня. Мандрівників закликали шукати альтернативні маршрути.

Ситуація на залізничному вокзалі Лондона після закриття тунелю Фото: James Manning/PA/AP/picture alliance

Через повінь закрито два тунелі під Темзою

Тим часом залізнична компанія Southeastern Railway уточнює, що затопленими виявилися два тунелі, що проходять під Темзою біля залізничної станції Еббсфліт у графстві Кент. Обидва тунелі закриті через повінь, йдеться в повідомленні оператора.

Повені у Німеччині

Напередодні Нового року з рясними паводками і повенями зіткнулася і Німеччина. У низці федеральних земель, зокрема Гессені, Північному Рейні - Вестфалії, Саксонії, Нижній Саксонії та Саксонії-Ангальт, безліч річок вийшли з берегів, а греблі виявилися переповненими.

Подекуди довелося провести масову евакуацію людей. Так, із села Віндехаузен у землі Тюрінгія евакуювали близько 400 із майже 500 місцевих жителів через розлиття річки Зорге.

Подібні приклади є і в інших регіонах. У Саксонії-Ангальт, де переповнилося водосховище на річці Хельма, евакуювали близько 180 жителів прилеглого села Тюрунген. А в місті Рінтельн у землі Нижня Саксонія були змушені покинути свої домівки понад 100 жителів будинків на вулиці, прилеглій до річки Везер.

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