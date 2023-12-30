Під Ла-Маншем затопило колії: зупинився рух потягів
Через затоплений відрізок залізничних колій, що пролягають під протокою Ла-Манш, вранці в суботу, 30 грудня, був порушений рух поїздів між Великою Британією та країнами Євросоюзу - Бельгією, Францією та Нідерландами.
Як випливає з інформації на сайті залізничної компанії Eurostar, вона скасувала понад десяток поїздів, що прямують із Лондона до Брюсселя, Парижа й Амстердама, а також у зворотному напрямку. Судячи з усього, рух швидкісних поїздів компанії тунелем під Ла-Маншем не буде відновлено до кінця дня. Мандрівників закликали шукати альтернативні маршрути.
Через повінь закрито два тунелі під Темзою
Тим часом залізнична компанія Southeastern Railway уточнює, що затопленими виявилися два тунелі, що проходять під Темзою біля залізничної станції Еббсфліт у графстві Кент. Обидва тунелі закриті через повінь, йдеться в повідомленні оператора.
Повені у Німеччині
Напередодні Нового року з рясними паводками і повенями зіткнулася і Німеччина. У низці федеральних земель, зокрема Гессені, Північному Рейні - Вестфалії, Саксонії, Нижній Саксонії та Саксонії-Ангальт, безліч річок вийшли з берегів, а греблі виявилися переповненими.
Подекуди довелося провести масову евакуацію людей. Так, із села Віндехаузен у землі Тюрінгія евакуювали близько 400 із майже 500 місцевих жителів через розлиття річки Зорге.
Подібні приклади є і в інших регіонах. У Саксонії-Ангальт, де переповнилося водосховище на річці Хельма, евакуювали близько 180 жителів прилеглого села Тюрунген. А в місті Рінтельн у землі Нижня Саксонія були змушені покинути свої домівки понад 100 жителів будинків на вулиці, прилеглій до річки Везер.
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