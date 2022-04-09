Під час війни в Україні вбито щонайменше 176 дітей - Офісі генпрокурора

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 8 квітня.

DW стежить за подіями суботи, 9 квітня (час київський):

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Під час розв'язаної Росією війни проти Україні загинули 176 дітей, ще 324 отримали поранення, повідомили зранку у суботу і офісі генерального прокурора України. "Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні офісу генпрокурора у Facebook. Найбільше постраждало дітей у Донецькій (102), Київській (91), Харківській (76), Чернігівській (50), Миколаївській (40), Луганській (35), Запорізькій (22), Херсонській (29), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у Києві (16).

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Через обстріл та пошкодження вокзалу у Краматорську зупиняється його робота, евакуація населення з Донецької та Луганської областей продовжиться зі станцій у Слов'янську, Покровську та Новозолотарівці, повідомила пресслужба "Укрзалізниці" зранку у суботу. "Укрзалізниця, незважаючи на жахливу атаку ворога на краматорський залізничний вокзал, що сталася 8 квітня, продовжить евакуацію з Донбасу. Донецька та Луганська ОВА спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, насамперед дітей, жінок, людей похилого віку, осіб з інвалідністю - зараз саме час це зробити, адже обстріли стають дедалі інтенсивнішими. Отже, залізниця не зупиняє завдання вивезти всіх у безпеку", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі відомства.

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У Німеччині на тлі російської війни в Україні почали оновлювати інфраструктуру цивільної оборони та поповнювати кризові стратегічні запаси. Про це виданню Welt am Sonntag розповіла міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). Зараз у країні налічується 599 громадських укриттів. Відповідальні служби працюють над облаштуванням підземних паркінгів, станцій метро та підвалів для можливості їхнього потенційного використання як бомбосховищ, зазначила Фезер. Уряд країни також виділив 88 мільйонів євро на встановлення нових сирен. "Але ми ще навіть і близько не досягли рівня загальнонаціонального покриття", - зауважила глава німецького МВС. Німеччина також закуптиме медичне обладнання, ліки та захисних одяг для посилення національного стратегічного запасу, повідомила вона.

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Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що не бачить більше можливостей для постачання Україні зброї та військового обладнання напряму з запасів Бундесверу. Як пояснила Ламбрехт у коментарі виданню Augsburger Allgemeinen, для того, щоб зберігати оборонну здатність німецької армії на необхідному рівні, майбутні поставки озброєння Україні повинні здебільшого відбуватися напряму через компанії-виробників зброї. "Що ж стосується поставок з запасів Бундесверу, то я мушу відверто сказати, що ми тут вже дійшли до межі (можливостей. - Ред.)", - зауважила міністерка.

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Внаслідок російського ракетного удару по Сєвєродонецьку цієї ночі спалахнула багатоповерхівка, повідомив зранку у суботу у Telegram глава Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай. "Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житловим кварталам інших міст. В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька - полум'ям зайнявся багатоквартирний будинок", - написав він. Кількість жертв уточнюється. Загалом протягом минулої доби російські сили зруйнували 11 об'єктів в Луганській області, вісім з яких - житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній та Золотому.

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У Варшаві 9 квітня відбудеться конференція донорів Stand Up For Ukraine. Її мета - збір коштів для українських біженців та внутрішньо переміщених осіб. Ініціатори - неурядова організація Global Citizen, Європейська Комісія (ЄК) та уряд Канади. Гроші підуть, зокрема, на підтримку програм ООН та місцевих ініціатив допомоги. Очікується, що на конференції буде особисто присутня голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen), тоді як канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо підключиться по відеозв'язку. Свою участь також підтвердив президент Польщі Анджей Дуда.

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Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську зросла до 52 осіб, серед яких - п'ятеро дітей, повідомив ввечері у п'ятницю голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Сьогодні весь світ співчуває Краматорську, де російські фашисти на залізничному вокзалі вбили щонайменше 52 особи, серед яких п'ятеро дітей", - написав він у своєму Telegram-каналі.

РФ розгорнула польові табори біля кордону у Бєлгородській області

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Російські окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, повідомляє зранку у суботу генштаб ЗСУ. Так, згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку російські підрозділи продовжують штурмові дії. "Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь", - зазначають у генштабі. На території Донецької та Луганської областей українськими підрозділами за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев'ять танків, сім одиниць броньованої та п'ять одиниць автомобільної техніки противника.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів", - повідомили, зокрема, у генштабі ЗСУ.

++07.15++

На підступах до Харкова Росія стягнула тисячі військовослужбовців, цитує агентство dpa високопоставленого представника міністерства оборони США. За його словами, в районі російського Бєлгорода, розташованого за 40 км від кордону з Україною, кількість тактичних батальйонних груп (у кожній - від 600 до 1000 солдатів і офіцерів) збільшилася з 30 до 40. Речник Пентагону Джон Кірбі раніше заявив, що згідно з останніми даними, підрозділи, яких планують задіяти на Сході України, посилюють "десятками тисяч резервістів".

++05.40++

У Києві відновлює роботу дипломатичне представництво Європейського Союзу в Україні, повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. За його словами, це дозволить покращити взаємодію ЄС з українською владою. Голова диппредставництва ЄС Матті Маасікас супроводжував Борреля та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час їхнього візиту до Києва. Після нападу Росії на Україну представництво ЄС було тимчасово переміщене до польського міста Жешув.

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Дві організації ООН вимагають допомогти близько тисячі моряків торговельних суден, які нині перебувають в українських територіальних водах. Міжнародна морська організація ІМО та Міжнародна організація праці ILO звернулись до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Лікарів без кордонів та Управління Верховного комісара ООН з питань біженців з проханням забезпечити необхідними для життєдіяльності продуктами 86 суден, які через воєнні дії чи відсутність пального не можуть залишити територіальні води України. Їхні екіпажі потребують води та продуктів харчування, ідеться у спільні й заяві IMO та ILO.

++03.40++

Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для скерування грошей країн-донорів на допомогу Україні, повідомив заступник виконавчого директора від України до МВФ Владислав Рашкован. "Ми з мінфіном лобіювали це рішення разом із урядом Канади, але від самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі та країн Скандинавії та Балтії", - цитує Рашкована "Інтерфакс-Україна".

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Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні, тепер ними керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід з Сирії, повідомляє ВВС із посиланням на неназваного західного чиновника. За його словами, між військовими підрозділами, які вторглися в Україну 24 лютого, була погано налагоджена координацію. Від Дворнікова очікують покращення загального командування та управління, зазначив співрозмовник видання.

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Фінансові установи Кайманових островів заморозили пов'язані з Росією активи на суму 7,3 мільярда доларів, повідомив портал новин Cayman Compass. За його даними, влада островів сформувала робочу групу, яка ухвалюватиме рішення щодо реалізації антиросійських санкцій. До її складу увійшли представники губернатора, фінансової системи, цивільної авіації та морського транспорту.

++02.05++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає виключити Росію зі складу Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). "Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі", - наголосив він у Twitter.

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Президент США Джо Байден підписав законопроєкти про призупинення нормальних торговельних відносин з Росією та заборону на імпорт її нафти, повідомляє Білий дім. Раніше ці документи ухвалив Конгрес США. Рішення про припинення нормальних торговельних відносин з РФ дозволить адміністрації Байдена запровадити більш високі тарифи на різні види імпорту, зокрема на низку продукції із сталі та алюмінію. Крім того, проєкт передбачає менш сприятливий тарифний режим для Білорусі.

++01.10++

Міністерство оборони США поклало на російських військових відповідальність за ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська. Заяви Росії про те, що її сили не брали участь у завданні удару, виглядають "непереконливо", повідомив прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі. "За нашими оцінками, це був російський удар, і для його здійснення використовувалася балістична ракета малої дальності", - наголосив він.

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Володимир Зеленський розкритикував надто нерішучий курс уряду ФРН щодо Росії. В інтерв'ю німецькій газеті Bild він привітав заборону імпорту російського вугілля в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС, але заявив, що вжитих заходів недостатньо. "Деякі країни, включаючи Німеччину, виступають проти ембарго на нафту та газ. Я радий, щоп'ятий пакет містить ембарго на постачання вугілля та деревини", - сказав президент України. "Німеччина не підтримала нас зброєю. Німеччина відкрито говорила, що ми не будемо членом НАТО. Але, щиро кажучи, риторика Німеччини змінилася", - сказав Зеленський, одночасно схваливши проведення у ФРН великих демонстрацій на підтримку України.

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За минулу добу гуманітарними коридорами евакуйовано 6 665 людей, повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. З Маріуполя та Бердянська за день на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей. З них із Маріуполя - 1 614 людей. 3 544 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Оріхів, Гуляйполе.

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Київ протягом тижня підготує відповіді на офійціну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС. Про це у відеозаерненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми отримали запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для висновку Єврокомісії щодо готовності України для членства в ЄС. Відповіді наш Уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня", - наголосив Зеленський.

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