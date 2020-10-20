Під час пандемії в Німеччині збільшилось число мільйонерів

За даними швейцарського банку Credit Suisse, за час пандемії COVID-19 у Німеччині побільшало мільйонерів. З січня до червня поточного року число жителів країни зі статками понад один мільйон доларів США збільшилось на 58 тисяч, зазначається в опублікованому в четвер, 22 жовтня, звіті банку. На початок 2020 року в Німеччині, за цими даними, проживали 2,1 мільйона громадян з мільйонними активами.

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За перше півріччя зріс і середній показник приватних статків німців. У середньому статки кожного дорослого жителя ФРН за цей час збільшилася на 1,8 відсотка. За весь 2020 рік, за оцінкою експертів банку, цей показник збільшиться на 3,9 відсотка. Причиною такого зостання автори звіту називають обмежені можливості витрачати гроші під час пандемії.

У цілому в Німеччині число заможніх громадян є особливо високим. Так, близько 40 відсотків жителів країни мають капітал, що перевищує 100 тисяч доларів США. Даний показник вчетверо більше середньосвітового.