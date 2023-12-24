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Під час вибуху на заводі в Індонезії загинули 13 людей
24 грудня 2023 р.
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Щонайменше 13 людей загинули внаслідок вибуху на заводі з обробки нікелю на індонезійському острові Сулавесі, ще 38 поранено, про що повідомила в неділю, 24 грудня, місцева поліція.
Вибух стався під час ремонту плавильної печі. За попередніми даними, в нижню частину печі потрапила рідина, яка викликала детонацію. Зазначається, що серед загиблих - п'ять громадян Китаю.
КНР активно інвестує у обробку нікелю на острові Сулавесі. Китайський концерн Tsingshan є найбільшим акціонером індонезійської компанії ITSS, якій належить підприємство, де сталася трагедія. Нікель використовується серед іншого для акумуляторів для електромобілів.
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