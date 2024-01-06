Розвідка: ЗСУ 4 січня уразили кілька РЛС та склад БК в Криму

Збройні сили України 4 січня провели комплексну спецоперацію на території Криму, внаслідок чого уразили кілька радіолокаційних станцій на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу Гришиного, заявили у ГУР МО.

Українські сили у четвер, 4 січня, провели комплексну спецоперацію на території тимчасово окупованого Росією Криму, внаслідок чого уразили декілька радіолокаційних станцій (РЛС) на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України у суботу, 6 січня.

"Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине. Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному", - повідомило ГУР у Telegram.

У військовій розвідці також додали, що уточнюють інформацію стосовно інших втрат Росії на території Кримського півострову.

Нагадаємо, що у четвер, 4 січня, управління стратегічних комунікацій генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) заявило про ураження командного пункту російської армії поблизу Севастополя. Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, своєю чергою, подякував пілотам Повітряних сил за "бездоганну бойову роботу".

Зранку 6 січня Микола Олещук заявив про ураження пункту управління армії РФ на аеродромі "Саки", подякувавши льотчикам за роботу. Водночас у міноборони РФ стверджували, що їхня протиповітряна оборона знищила чотири авіаційні керовані ракети над анексованим Кримським півостровом.