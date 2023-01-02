Під час нападу на в'язницю в Мексиці загинули 14 людей

Озброєні люди атакували в'язницю в Сьюдад-Хуаресі. 24 ув'язнених втекли. Місто на кордоні зі США входить до п'ятірки найнебезпечніших у світі, зокрема через протистояння силовиків і наркокартелів.

Щонайменше 14 людей - десятеро працівників служби безпеки і четверо ув'язнених - загинули внаслідок нападу на в'язницю в мексиканському місті Сьюдад-Хуарес у неділю, 1 січня. Ще 13 людей дістали поранення, зазначили представники місцевої прокуратури.

У нальоті брали участь озброєні люди на броньованих автомобілях, а взяти під контроль ситуацію у в'язниці, де під час нападу почалися бійки, вдалося тільки через п'ять годин. Під час сутичок із пенітенціарної установи втекли 24 ув'язнених.

Незадовго до атаки на в'язницю стало відомо про напад на прилеглу поліцейську дільницю. Після автомобільної погоні вдалося затримати чотирьох осіб і конфіскувати їхній позашляховик. За даними влади, пізніше в автомобілі в іншому районі міста застрелили ще двох озброєних людей, які погрожували правоохоронцям. Прокуратура не пояснила, чи пов'язані три інциденти між собою.

Сьюдад-Хуарес - одне з найнебезпечніших міст у світі

Сьюдад-Хуарес, що розташований у штаті Чіуауа неподалік від кордону Мексики та США, є місцем протистояння правоохоронців із конкуруючими наркокартелями "Сіналоа" і "Хуарес". У переліку міст світу з найбільшою кількістю вбивств Сьюдад-Хуарес, за останніми даними, посідає п'яту сходинку з показником у 85 епізодів на кожні 100 тисяч жителів за рік. Наприкінці 2010-х він був найнебезпечнішим містом на планеті.

У самій в'язниці неодноразово спалахували сутички. У серпні внаслідок зіткнення представників конкуруючих банд там загинули кілька ув'язнених.

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Мексика - одна з найнебезпечніших країн для журналістів

Влітку 2022 року в Мексиці взяли під варту ексгенпрокурора країни Хесуса Мурільо Карам - його підозрюють у причетності до зникнення людей, тортур і злочинів проти правосуддя. Карам вів перше розслідування зникнення понад 40 мексиканських студентів у 2014 році. Влада країни пізніше визнала їх загиблими, хоча тіла так і не знайшли.

Крім того, Мексика є однією з найнебезпечніших держав у світі для працівників ЗМІ. За даними Міжнародної федерації журналістів, у 2022 році в Мексиці вбили 11 працівників ЗМІ.

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