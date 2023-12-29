Зранку невідомий об'єкт порушив повітряний простір Польщі

Оперативне командування польської армії зафіксувало порушення повітряного простору Польщі невідомим об'єктом під час масованого удару військ РФ по Україні.

Зранку п'ятниці, 29 грудня, під час масованого удару Росії по території України невідомий об'єкт порушив повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО, повідомляє Оперативне командування польської армії.

"Вранці нерозпізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною, який з моменту перетину кордону і до зникнення сигналу спостерігався радарами системи протиповітряної оборони країни", - йдеться в повідомленні командування на платформі X.

У командуванні зазначили, що відповідно до чинних процедур мобілізували наявні в їхньому розпорядженні сили і засоби. За даними польської телекомпанії TV Republika, пошуки об'єкта відбуваються поблизу Грубешова на півдні Польщі, пише Reuters. Водночас агентство вказує, що не змогло оперативно підтвердити цю інформацію.

"Ми отримали інформацію, що об'єкт з'явився на радарі поблизу Грубешова. У нас немає підтвердження, що він потрапив у межі нашого регіону", - написав губернатор Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський в акаунті в X.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду в Бюро національної безпеки з головою міністерства оборони, начальником генштабу та оперативним командувачем збройних сил Польщі.

Як повідомляв головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, 29 грудня Росія атакувала Україну 158 ракетами та дронами, 114 з яких знешкодили сили оборони України. Під удар РФ потрапили цивільні, промислові, військові об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. За даними Національної поліції України, станом на 13.00 за Києвом вже відомо про 18 загиблих та 132 поранених.

Читайте також: Комбінований удар військ РФ: кількість жертв зростає, рятувальні роботи тривають