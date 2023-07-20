Під Берліном шукають левицю, яка розгулює на волі

Очевидці розповіли поліції про помічену між Потсдамом і Берліном левицю. Хижачку шукають за допомогою вертольотів. Жителям низки населених пунктів рекомендовано залишатися вдома.

Жителі південних околиць Берліна вранці четверга, 20 липня, отримали попередження від поліції, що на волі розгулює небезпечна дика тварина. Правоохоронці закликали не випускати домашніх улюбленців на вулицю, а тим, хто мешкає в громадах Кляйнмахнов, Тельтов і Штансдорф у федеральній землі Бранденбург, рекомендували за можливості не залишати свої домівки.

Пізніше поліцейські уточнили, що йдеться, судячи з усього, про левицю. Саме її очевидці помітили між Берліном і Потсдамом близько опівночі. Вони розповіли правоохоронним органам, що левиця гналася за кабаном у районі Кляйнмахнова і Тельтова. Епізод вдалося зняти на відео, а експерти, які вивчили запис, підтвердили, що доведеться мати справу з хижим ссавцем із підродини великих кішок.

Приспати і передати в притулок

Для пошуку задіяно два вертольоти, проте до пізнього ранку слідів тварини виявити не вдалося, зазначила влада. Правоохоронці з'ясовують, як хижачка з'явилася в цих краях. У разі виявлення, її постараються приспати і передати в притулок, додали в поліції.

У Кляйнмахнові вже відреагували на попередження, запровадивши додаткові запобіжні заходи. Так, дитячі садки цього дня продовжують роботу, проте дітям тимчасово заборонено перебувати поза будівлями. А торговцям на вуличному ринку рекомендовано не встановлювати стенди. Відвідувачів на ринку майже немає, повідомила представниця влади.

Правоохоронці визнають, що в їхній практиці нечасто трапляються такі ситуації. "Ми можемо вивести з проїзної частини корову або спіймати коня, але полювання на диких кішок у землі Бранденбург - досить незвичайне явище", - прокоментував ситуацію агентству dpa представник місцевого поліцейського управління.

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