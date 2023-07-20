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Під Берліном шукають левицю, яка розгулює на волі

Павло Мильников | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Очевидці розповіли поліції про помічену між Потсдамом і Берліном левицю. Хижачку шукають за допомогою вертольотів. Жителям низки населених пунктів рекомендовано залишатися вдома.

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Поліція шукає левицю в Бранденбурзі
Поліція шукає левицю в БранденбурзіФото: Sven Käuler/dpa/picture alliance

Жителі південних околиць Берліна вранці четверга, 20 липня, отримали попередження від поліції, що на волі розгулює небезпечна дика тварина. Правоохоронці закликали не випускати домашніх улюбленців на вулицю, а тим, хто мешкає в громадах Кляйнмахнов, Тельтов і Штансдорф у федеральній землі Бранденбург, рекомендували за можливості не залишати свої домівки.

Пізніше поліцейські уточнили, що йдеться, судячи з усього, про левицю. Саме її очевидці помітили між Берліном і Потсдамом близько опівночі. Вони розповіли правоохоронним органам, що левиця гналася за кабаном у районі Кляйнмахнова і Тельтова. Епізод вдалося зняти на відео, а експерти, які вивчили запис, підтвердили, що доведеться мати справу з хижим ссавцем із підродини великих кішок.

Приспати і передати в притулок

Для пошуку задіяно два вертольоти, проте до пізнього ранку слідів тварини виявити не вдалося, зазначила влада. Правоохоронці з'ясовують, як хижачка з'явилася в цих краях. У разі виявлення, її постараються приспати і передати в притулок, додали в поліції.

У Кляйнмахнові вже відреагували на попередження, запровадивши додаткові запобіжні заходи. Так, дитячі садки цього дня продовжують роботу, проте дітям тимчасово заборонено перебувати поза будівлями. А торговцям на вуличному ринку рекомендовано не встановлювати стенди. Відвідувачів на ринку майже немає, повідомила представниця влади.

Правоохоронці визнають, що в їхній практиці нечасто трапляються такі ситуації. "Ми можемо вивести з проїзної частини корову або спіймати коня, але полювання на диких кішок у землі Бранденбург - досить незвичайне явище", - прокоментував ситуацію агентству dpa представник місцевого поліцейського управління.

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