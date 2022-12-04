Під Бахмутом загинули п'ятеро добровольців із Грузії

Бахмут є стратегічним містом і його оборона триває, говорить глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Щодня там ідуть жорстокі бої.

П'ятеро військових 57-ї бригади, добровольці з Грузії, загинули у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом на Донеччині. Їхній командир - поранений. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Протягом останніх днів в оточенні під Бахмутом опинилася група воїнів, наших українців та грузинських добровольців з 57-ї бригади. Відомо про пораненого грузинського командира та п'ятьох загиблих грузинських бійців", - написав він в Telegram.

Інформацію про загибель грузинських добровольців підтвердили й у посольстві України в Грузії. "Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули третього грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом. Вічна пам'ять і слава Героям!", - ідеться в повідомленні посольства в Facebook.

Бахмут - стратегічне місто

Єрмак зазначає, що Бахмут є стратегічним містом і його оборона триває. "Жорстокі бої щодня, ворог кидає в бій все, що може. Постійна робота артилерії, картини немов з Першої світової, морок і трупи ворогів, яких навіть не забирають з поля бою. Вони кладуть своїх сотнями без ідеї, без честі... Наші воїни та добровольці стримують навалу", - розповів він.

Читайте також: Темпи війни в Україні знизяться через брак боєприпасів у РФ - розвідка США

У суботу, 3 грудня, британська розвідка повідомляла, Росія намагається оточити Бахмут на Донеччині тактичним просуванням на північ та південь.

Розвідники кажуть, що потенційне захоплення Бахмута матиме обмежену оперативну цінність, хоча в перспективі може дозволити армії РФ загрожувати більшим містам, підконтрольним Україні - Краматорську та Слов'янську.