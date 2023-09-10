Під Бахмутом загинула іспанська волонтерка

Глава МЗС Іспанії повідомив про загибель внаслідок російського обстрілу іспанської волонтерки. За даними ЗМІ, разом з нею загинув також громадянин Канади, а німець та швед були поранені.

Іспанська волонтерка загинула внаслідок обстрілу автомобіля поблизу Бахмута, заявив у неділю, 10 вересня, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в кулуарах саміту G20 в столиці Індії Нью-Делі.

"Снаряд влучив в автомобіль, в якому їхала піддана Іспанії, яка працювала в неурядовій організації (НУО) і надавала гуманітарну допомогу в Україні. Ми маємо усне підтвердження того, що вона загинула", - цитує Альбареса dpa.

За даними іспанської газети El Mundo, загиблою іспанкою була 32-річна Емма Ігуаль, голова неурядової організації Road to Relief. Крім неї, за даними видання, також загинув канадієць й поранень зазнали громадяни Німеччини та Швеції, що теж їхали в автомобілі разом з Еммою Ігуаль. З осколковими пораненнями й опіками поранених госпіталізували.

Як пише газета, група гуманітарних працівників прямувала до району навколо міста Бахмут для надання допомоги цивільному населенню.

Читайте також: Маляр: ЗСУ поступово наступають на Бахмутському напрямку, є успіхи