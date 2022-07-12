 П′ятьох українців звільнили з російського полону на Херсонщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2022

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Новини

П'ятьох українців звільнили з російського полону на Херсонщині

Серед звільнених - військовий ЗСУ, експоліцейський та троє цивільних. Зараз вони проходять лікування.

Український віськовий на Херсонщині

З російського полону на окупованій Херсонщині в результаті спецоперації звільнено ще п'ятьох українців, повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України у Telegram у вівторок, 12 липня.

За даними ГУР, серед звільнених є один військовослужбовець Збройних сил України, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Усі звільнені зараз отримують лікування. Один із них має серйозне бойове поранення.

Деталей операції зі звільнення полонених не повідомляється. У повідомленні ГУР йдеться, що зараз звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти

В Україні понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти, повідомив напередодні, 11 липня, Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Зі слів Котенка, більшість зі зниклих безвісти військових перебувають у полоні.

Наприкінці червня відбувся поки що найбільший обмін полоненими з РФ. Україна повернула додому 144 військових.

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