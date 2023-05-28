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Авіалайнер моделі C919
Авіалайнер моделі C919Фото: CNS/AFP via Getty Images
ЕкономікаКитай

Перший вироблений в Китаї пасажирський літак здійснив рейс

Ілля Коваль | Анастасія Шепелева
1 год. тому

Пасажирський літак C919 китайської авіабудівної компанії Comac здійснив перший комерційний рейс за маршрутом Шанхай-Пекін. Авіалайнер зроблено в Китаї, але двигун і авіоніка - імпортні.

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Перший пасажирський літак, вироблений у Китаї, здійснив дебютний комерційний рейс. Авіалайнер моделі C919 авіакомпанії China Eastern Airlines прослідував за маршрутом Шанхай - Пекін у неділю, 28 травня.

Літак, що вміщує до 164 пасажирів, перевіз 130 людей. Під час польоту пасажири махали китайськими прапорами і співали патріотичні пісні. Державний телеканал CCTV зазначив, що рейс прибув до столиці КНР на 40 хвилин раніше запланованого часу.

Двигун і авіоніка C919 - імпортні

C919 вироблений авіабудівною компанією Comac і може стати конкурентом для Boeing 737 Max і Airbus A320. Він здатний здійснювати польоти середньої дальності - до 5500 кілометрів.

Хоча це літак китайського виробництва, він залежить також від зарубіжних комплектуючих і технологій. Зокрема, двигуни та авіоніка C919 імпортні. Двигуни виробляє спільне підприємство американської корпорації General Electric і французької компанії Safran.

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