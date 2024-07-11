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Перший сенатор-демократ закликав Байдена вийти з перегонів

Дмитро Шварц
11 липня 2024 р.

Сенатор від штату Вермонт Пітер Велч переконаний, що у Демократичної партії є сильніші кандидати на пост президента США. Він закликав Джо Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів "заради блага країни".

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Сенатор від штату Вермонт Пітер Велч
Пітер Велч закликав Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів "заради блага країни"Фото: Tom Williams/Newscom World/IMAGO

Пітер Велч, який представляє штат Вермонт, став першим сенатором-демократом, який закликав президента США Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів, що відбудуться восени.

"Ставки не можуть бути вищими. Ми не можемо не бачити катастрофічний виступ президента Байдена на дебатах. Ми не можемо ігнорувати або відкидати обґрунтовані питання, що виникли після того вечора", - заявив Велч у середу, 10 липня, в колонці Washington Post, водночас наголосивши на "великій повазі" до чинного президента.

"Я розумію, чому президент Байден хоче балотуватися. Він врятував нас від Дональда Трампа одного разу і хоче зробити це знову, - продовжив Велч. - Але йому потрібно ще раз оцінити, чи він є найкращим кандидатом для цього. На мою думку, це не так. Заради блага країни я закликаю президента Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів".

Велч у колонці вказав на віцепрезидентку США Камалу Харріс, назвавши її "здібною, перевіреною лідеркою", а також наголосив, що партія має інших "молодих, енергійних губернаторів і сенаторів-демократів у штатах, що вагаються".

Велч походить із штату з високим рівнем підтримки Демократичної партії, на що він натякнув у своїй сколонці. "Вермонт любить Джо Байдена, - написав Велш. Президент Байден і віцепрезидентка Харріс отримали тут більший відсоток голосів, ніж у будь-якому іншому штаті. Але пересічні жителі Вермонта стурбовані тим, що він не зможе перемогти цього разу, і вони бояться ще одного президентства Трампа".

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Велч став десятим демократом у Конгресі, який закликав Байдена відступитися, решта - його колишні колеги з Палати представників, пише CNN. Сенатор від штату Колорадо Майкл Беннет днями став першим сенатором-демократом, який публічно заявив, що не вірить у перемогу Байдена, але він не закликав його зняти свою кандидатуру. "Я думаю, що Дональд Трамп на шляху до перемоги на цих виборах, і, можливо, виграє їх з переконливою перемогою і забере з собою Сенат і Палату представників", - сказав Беннет в інтерв'ю CNN. Інші сенатори - Джон Тестер від Монтани та Шеррод Браун від Огайо - висловили подібне занепокоєння під час обіду Демократичної партії в Сенаті у вівторок, повідомляв телеканал. 

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