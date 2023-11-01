Перших громадян ФРН змогли евакуювати з Сектора Гази

Працівники посольства ФРН у Єгипті прийняли перших німців, які працювали у міжнародних організаціях у Секторі Гази, повідомили у МЗС Німеччини.

Перші громадяни ФРН змогли виїхати з Сектора Гази, повідомляє міністерство закордонних справ Німеччини у середу, 1 листопада. "Після інтенсивних зусиль команда з нашого посольства в Каїрі щойно змогла прийняти на прикордонному переході в Рафаху перших німців, які залишили Сектор Гази", - поінформувало МЗС Німеччини у соцмережі X. Евакуйовані німці є співробітниками міжнародних гуманітарних організацій.

Берлін "продовжує повним ходом працювати над виїздом німців, що залишилися в Газі", додали у МЗС. Зусилля Німеччини з надання допомоги німецьким заручникам, викраденим радикальною ісламістською організацією ХАМАС, також "інтенсивно тривають". У відомстві додали, що працюють і над збільшенням обсягів терміново необхідної допомоги населенню Сектора Гази.

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Нагадаємо, 1 листопада для виходу з Сектора Гази громадян - іноземців та поранених палестинців - відкрився перехід "Рафах" на кордоні з Єгиптом, який був закритий з початку війни між Ізраїлем та терористами ХАМАСу. Це - єдиний перехід з Сектора Гази, який не контролюється Ізраїлем. Після численних переговорів його відкрили для постачання в Сектор Гази гуманітарної допомоги.

Внаслідок нападу 7 жовтня на Ізраїль ХАМАСу, визнаного териристичною організацією Ізраїлем, США, а також ЄС і Німеччиною, загинули щонайменше 1400 людей, 240 були взяті терористами в заручники. У відповідь Ізраїль взяв Сектор Гази в облогу, завдає ракетно-бомбові удари по цій території та проводить там нині перші етапи масштабної наземної операції.

Внаслідок обстрілів Сектора Гази, за неперевіреними даними палестинської сторони, там загинули понад 8700 палестинців. Сотні тисяч палестинців перемістилися на південь Сектора Гази у надії на евакуацію, однак Єгипет не відкриває для них перехід у Рафаху.