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Перші танки Abrams прибудуть до України у вересні - ЗМІ

Олександр Куницький
1 год. тому

Американські "Абрамси" прибудуть на поле бою в Україну у вересні. Перша партія складатиметься з шести-восьми танків.

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Такнки Abrams M1A1
Такнки Abrams M1A1Фото: DVIDS/U.S. Army/dpa/picture alliance

Україна отримає у вересні перші з обіцяних Сполученими Штатами американських танків Abrams, повідомило в ніч на п'ятницю, 28 липня, видання  Politico , посилаючись на шістьох осіб, обізнаних з планом.

Спершу декілька "Абрамсів" відправлять у серпні до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт, а у вересні переправлять ​​в Україну. Чиновник з міністерства оборони США заявив виданню, що за оптимістичного сценарію танки можуть прибути в Україну вже в серпні. Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена прагне поставити Україні обіцяне озброєння якнайшвидше, щоб надати допомогу в контрнаступі та зміцненні оборони країни у довгостроковій перспективі.

Перша партія танків налічуватиме від шести до восьми одиниць. Загалом США планують відправити 31 танк, що відповідає українському танковому батальйону. Йдеться про моделі M1A1, які не мають, зокрема, броні зі збідненого урану. На постачання сучаснішої моделі А2 пішов би рік, зазначає видання.

Нині українські військові проходять 10-тижневий курс на навчальних "Абрамсах" у Німеччині. Ці навчання мають завершитися в серпні. Їх проходять близько 250 українських солдатів: одні тренуються керувати танками, інші - ремонтувати та обслуговувати їх.

США також працюють з європейськими союзниками над створенням потужностей для ремонту танків Abrams та іншої важкої бронетехніки, переданої Україні.

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www.politico.com
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